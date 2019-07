Le Cirque du Soleil est de retour à Gatineau avec Alegría

Deux ans après son spectacle Volta, le Cirque du Soleil revient sur le site Zibi, dans le Vieux-Hull à Gatineau, pour le 25e anniversaire d'Alegría, le spectacle phare de la compagnie. Avec des milliers de spectateurs attendus, commerçants et organisateurs prévoient d'importantes retombées économiques pour le mois d'août.

Le Cirque du Soleil, c'est un gros atout pour les restaurants dans la région , explique Simon Cousineau, gérant au Pub du Bon Vivant, situé promenade du Portage. C'est sûr que les gens vont venir se chercher à manger, prendre un verre, etc.

Il compte ouvrir son établissement le dimanche, comme il a dû le faire il y a deux ans, en raison du très fort achalandage. Il s'attend à ce que la clientèle soit aussi un peu différente, à savoir des clients moins jeunes et plus enclins à souper.

C'est sûr que c'est un mois qui est plus occupé que d'habitude , renchérit pour sa part Romain Riva, chef copropriétaire du restaurant Les Vilains garçons, situé promenade du Portage. Si on pouvait avoir des événements de même tous les mois, on les prendrait.

On a appris il y a deux ans qu'il fallait être vraiment prêt, ce qui fait que cette année, on a augmenté nos effectifs. Romain Riva, chef copropriétaire du restaurant Les Vilains garçons

L'événement permet aussi aux restaurateurs de faire connaître leurs établissements.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Pour les 25 ans du spectacle, Alegría reprend vie. Photo : Courtoisie, Daniel Desmarais

Le retour du Cirque du Soleil à Gatineau contente aussi la présidente de la Place des Festivals et conseillère du district du Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond. Louise Boudrias s'attend à la venue d'environ 90 000 personnes de la région et de l'extérieur de la région pendant un mois.

Sur le site Zibi, près de 65 travailleurs du Cirque du Soleil s'affairent à monter le grand chapiteau.

L’installation complète prend à peu près 7 jours, pour préparer la scène, les bureaux, les espaces d’entraînement, etc. afin qu’on soit prêt pour la première , détaille Francis Jalbert, attaché de presse principal pour Alegría du Cirque du Soleil.

Alegría à Gatineau en chiffres Environ 2600 spectateurs par représentation

45 représentations du 1er août au 1er septembre

53 artistes de 16 pays différents Source : Cirque du Soleil

Présenté pour la première fois en 1994, Alegría a attiré près de 14 millions de spectateurs dans le monde et a contribué à la renommée internationale de la compagnie.

Sa chanson-thème homonyme, en plus d’obtenir une nomination aux prix Grammy, est demeurée au palmarès Billboard pendant 65 semaines.

Pour célébrer son 25e anniversaire, le Cirque du Soleil a choisi de l'actualiser, en revisitant les thèmes du spectacle, comme la recherche du pouvoir et les grands vents de changements sociaux.

Avec les informations de Jean-François Poudrier