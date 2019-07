Les goélands sont-ils plus nombreux à Rimouski cette année?

Si vous habitez au centre-ville de Rimouski, peut-être avez-vous remarqué la présence importante des goélands. Même s'ils semblent nombreux cette année, ils ne le seraient pas plus qu'à l'habitude, ce qui ne les empêche pas de causer certains désagréments.

Pour certains, les cris des goélands peuvent évoquer les vacances au bord de la mer. Pour d'autres, ils représentent plutôt celui d'un réveille-matin.

À part d'entendre les mouettes chanter tous les matins vers 4 h du matin, c'est surtout le fait de devoir laver ma voiture tous les deux jours... Il y a beaucoup d'excréments sur le parquet, sur le toit, sur les vitres, les voitures. C'est constant. Martin Dallaire, résident de Rimouski

Les goélands peuvent sembler nombreux à certains endroits parce que leurs petits sont nés depuis quelques semaines.

S'ils ont élu domicile sur votre toit, ils risquent fort bien de revenir l'année prochaine.

Jacques Larivée, ornithologue Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Ce sont des oiseaux qui sont fidèles au site, c'est-à-dire que tant que c'est possible, ils vont retourner vers les endroits où ils ont pu élever leurs jeunes. Jacques Larivée, ornithologue

Si vous avez un édifice à toit plat et que personne ne s'occupe d'enlever les nids au printemps et que les goélands réussissent à nicher, d'année en année ils vont revenir, c'est certain , poursuit-il.

Pour se débarrasser des goélands sur votre toit, il faut donc s'y prendre à l'avance et inspecter les lieux régulièrement.

On ne peut pas tuer un poussin. On peut détruire les nids ou les œufs avant que les poussins soient éclos, mais ça, ça prend un permis d'Environnement Canada qui est quand même facile à obtenir , explique la cheffe de division environnement à la Ville de Rimouski, Claire Lafrance.

Des oisillons de goélands sur un toit du centre-ville de Rimouski Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

D'ici quelques semaines, les goélands repartiront avec leurs petits vers le sud.

En attendant, sachez que s'ils troublent votre sommeil ou souillent votre voiture, ils contribuent aussi à nettoyer les plages en mangeant les animaux morts ou encore des restes de nourriture.

Comme quoi, ceux qu'on appelle parfois les rats des airs sont plus utiles qu'on peut le penser.

D’après les informations de Julie Tremblay