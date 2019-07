« Nous aurions dû poursuivre Facebook », affirme une commissaire de la FTC

La Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis a imposé une amende de 5 milliards de dollars à Facebook pour avoir « trompé » ses membres, mercredi. Mais l’une des commissaires s’inscrit en faux contre cette punition et affirme qu’il aurait été préférable que la commission poursuive le réseau social.

Dans une déclaration de dissidence (Nouvelle fenêtre) , la commissaire Rebecca Kelly Slaughter estime que l’amende record imposée à Facebook n’est pas suffisante pour décourager le réseau social d’enfreindre les règles à l’avenir.

Des preuves suffisantes

« La plainte déposée [mercredi] allègue des violations de la loi continuelles par Facebook : des réglages de confidentialité trompeurs, le non-respect des garanties relatives à l'accès des [entreprises tierces] aux données, l’affichage de publicités en utilisant des numéros de téléphone fournis à Facebook pour sécuriser un compte, et le fait d’avoir menti à certains utilisateurs en leur disant que la technologie de reconnaissance faciale était éteinte par défaut, alors qu’elle était activée en réalité », écrit Mme Slaughter.

« Les preuves amassées par la commission au cours de son enquête justifiaient entièrement d’entamer des procédures judiciaires contre Facebook et M. Zuckerberg en invoquant des violations des décisions de la commission », poursuit-elle.

Pas assez de limitations légales

Selon Mme Slaughter, trois éléments en particulier justifient son point de vue. Premièrement, elle affirme que les punitions imposées par la FTC doivent entre autres éliminer les bénéfices découlant de la violation.

Or, le revenu annuel brut de Facebook est passé de 5 milliards à 55 milliards de dollars américains pendant la période sur laquelle la commission a enquêté. Par ailleurs, l’action de Facebook s’est appréciée la semaine dernière, lorsque des informations au sujet de l’amende ont fuité dans les médias.

Deuxièmement, la commissaire croit que Facebook ne sera pas motivé à changer ses pratiques de collection et de traitement des données des utilisateurs sans que des limitations légales soient mises en place et sans que le réseau social soit forcé d’être davantage transparent sur son utilisation des données.

Enfin, Rebecca Slaughter se désole du fait que les dirigeants de Facebook se voient soulagés de la plupart des menaces de poursuites à leur endroit pour la période étudiée par la FTC.

« Au lieu d’accepter cette entente hors-cours, je crois que [la FTC] aurait dû entamer une poursuite contre Facebook et son PDG Mark Zuckerberg, ajoute Rebecca Slaughter. La commission servirait mieux l’intérêt public et serait plus susceptible de véritablement changer Facebook en se battant pour le bon résultat devant un tribunal public ».

Les suites de Cambridge Analytica

Dans le cadre de son enquête, la FTC cherchait à savoir si Facebook avait enfreint une entente à l’amiable signée en 2011, dans laquelle le réseau social s’engageait à respecter les données personnelles des internautes et à être plus transparent sur leur utilisation.

Cette enquête avait été ouverte à la suite de l’éclatement du scandale Facebook-Cambridge Analytica, au cours duquel les données personnelles de millions d’utilisateurs ont été indûment transmises à la firme d’analyse de données britannique.