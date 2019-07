Vitesse trop élevée sur la rivière Magog déplorent des riverains

La limite de vitesse, en entrant dans la rivière depuis le lac Magog, est fixée à 10 km/h pour le premier kilomètre. Cette limite change brusquement à 55 km/h par la suite. Une situation que certains résidents déplorent pour des raisons de sécurité et environnementales.

Les organismes environnementaux abondent dans le même sens. La première cause d'érosion des berges, ce sont les bateaux à moteur dans l'eau qui font d'énormes vagues , rappelle M. Dion.

Aucune démarche n'a été entreprise par la Ville de Sherbrooke pour abaisser la vitesse dans le secteur. C'est Transport Canada qui établit les réglementations pour les plans d'eau.

Jean Dion a appelé s'est plaint à la Ville de Sherbrooke pour que la limite soit abaissée. On lui a alors proposé de faire des démarches lui-même auprès du gouvernement.

Le conseiller municipal du secteur Deauville, Pierre Tremblay, est au fait de la situation et a interpellé diverses patrouilles nautiques. Toutefois, il n'a pas non plus entamé de démarches auprès de Transport Canada.

Les autorités municipales et policières déplorent que le processus qui doit être fait auprès du gouvernement fédéral pour modifier les réglementations est laborieux.

Pour l'instant, les patrouilles nautiques du Service de police de Sherbrooke et de la MRC Memphrémagog continuent de circuler sur la rivière Magog pour faire respecter les limites en vigueur.

Reste que les responsables des deux patrouilles soulignent que les heures de patrouille sont limitées, faute de ressources.