Quand le basketball permet de faire carrière et de voyager

En prévision, le joueur d'origine montréalaise communique régulièrement avec son agent, Pablo Míguez, affairé à fignoler les derniers détails de cette entente d’un an pour faire le saut en première division de la Norvège.

« Le but est de monter de niveau chaque année et finir dans les grandes ligues européennes », lance celui qui a conclu son parcours universitaire en 2018.

Brian Ofori (11) lorsqu'il jouait pour les Cougars de l'Université de Regina. Photo : Arthur Ward/Arthur Images

Brian Ofori a commencé sa carrière professionnelle avec le Juaristi ISB, un club du circuit LEB Plata, soit la troisième division espagnole. Cependant, il considère que son style de jeu ne cadrait pas du tout avec celui préconisé par l’entraîneur-chef du Juaristi ISB.

Le géant de 1,95 m aime bien prendre la défense adverse à contre-courant et foncer directement pour inscrire un panier à deux points. En Espagne, l'entraîneur-chef demandait à l’attaque de s’installer en territoire ennemi et de maximiser le temps de possession du ballon de 24 secondes avant de tenter un tir.

« Je trouvais ça plate de ne pas pouvoir faire les choses que j’étais capable de faire. Dans la vidéo de mes faits saillants de la dernière saison, on me voit prendre le ballon [en zone de défense], courir à toute vitesse et aller marquer. Dans le bas de l’écran, il y a mon entraîneur qui lève les deux bras dans les airs », explique Brian Ofori, pour illustrer leurs différences de stratégie.

Brian Ofori se considère chanceux de pouvoir gagner de l'argent en jouant au basketball. «Je le ferais gratuitement, mais si je peux aussi faire des millions, ce serait bien», blague-t-il. Photo : Radio-Canada

Au début du mois de février, après 13 matchs, les deux parties ont convenu qu’il était préférable de mettre fin à leur collaboration. Rapidement, le longiligne ailier fort a pris la route d’Oliveira do Hospital, avec l’équipe de Sampaense, en deuxième division portugaise.

« Dès ma première rencontre avec l’entraîneur-chef, il m’a expliqué qu’il cherchait un joueur exactement comme moi. Il m’a dit : ‘‘Si tu peux rentrer le ballon dans le panier, je me fiche de savoir comment tu le fais!’’. »

Les voyages

Brian Ofori profite de son passage dans le Vieux Continent pour voyager pendant ses temps libres. Jusqu'à présent, il a déjà visité le nord de l’Espagne, Madrid, Londres, Paris, Lisbonne, Porto, Terceira et Braga.

« Je veux voir le monde. Je veux continuer à découvrir. Je peux revenir au Canada et travailler. L’argent va toujours être là, mais l’opportunité de voyager et de vivre des expériences ne le sera pas toujours », dit l’athlète de 27 ans.

Tant et aussi longtemps que son corps le lui permettra, le Montréalais souhaite fouler les parquets de basketball européens. Il prévoit ensuite rentrer au Canada, trouver un travail et idéalement jouer dans la toute nouvelle Ligue canadienne élite de basketball (CEBL). Celle-ci compte six équipes : trois dans l’ouest du pays et trois en Ontario.

« J’ai beaucoup d’amis qui jouent dans la CEBL Ligue canadienne élite de basketball . Ça semble être une ligue très bien organisée et sérieuse. Je vais me rendre disponible pour le repêchage l’an prochain et on va voir ensuite », laisse entendre celui qui n’exclut pas la possibilité de poser ses valises pour de bon en Saskatchewan, après ses années à l'étranger.