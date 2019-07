Un nouveau cheminement vers une maîtrise en communication scientifique

Au cours de trois semestres universitaires, les diplômés du Collège Fleming reçoivent 21 crédits pour leur certificat, auxquels ils doivent ajouter 12 crédits à l’Université Laurentienne pour compléter la maîtrise.

Selon les deux établissements, il s’agit du premier cheminement du genre dans la province.

Ce cheminement unique vers la maîtrise est innovateur pour le Collège Fleming et nous sommes très heureux de l’offrir à nos diplômés qualifiés du programme EVC , a déclaré Brett Goodwin, le directeur du campus Frost du Collège Fleming et doyen de l’École des sciences environnementales et des ressources naturelles.

Le secteur environnemental est en pleine expansion et le programme EVC dote les étudiants d’un portfolio unique et hautement commercialisable de compétences en communication qui ne feront que s’améliorer au cours du cheminement vers la maîtrise en communication scientifique. Brett Goodwin, directeur du campus Frost du Collège Fleming

Dans de nombreuses voies professionnelles en communication scientifique, une maîtrise est souvent obligatoire pour accéder à des postes de haut niveau , explique la directrice de la maîtrise en communication scientifique à l’Université Laurentienne, Chantal Barriault.

Chantal Barriault affirme que la maîtrise qu'elle dirige attire déjà plusieurs diplômés du programme EVC du Collège Fleming. Photo : Radio-Canada / Patrick Wright

Le programme de maîtrise en communication scientifique est offert en partenariat avec l’organisme Science Nord, ce qui donne aux étudiants des apprentissages pratiques.