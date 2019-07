Faux commentaires sur les sites de notation : l'industrie touristique exaspérée

TripAdvisor, Yelp, Google, Facebook : ces plateformes permettent aux internautes de commenter et de noter leur expérience d’un restaurant ou d’un hôtel. Même, parfois, sans y être allé, en inventant une fausse visite. Radio-Canada s’est penchée sur ce phénomène qui, malgré de nombreux atouts, exaspère l’industrie touristique.

Cellulaire à la main, assis dans l’un de ses nouveaux restaurants au centre-ville de Montréal, Danny St Pierre se met à la recherche de ses notes numériques. Le célèbre chef culinaire québécois ne mâche pas ses mots.

« C’est d’une lourdeur sans fin. Quand tu commences à lire ça, c’est un vortex haineux qui ne sert pas à grand-chose », lâche-t-il, en évoquant des plateformes faites pour « des gens qui se joignent en petit comité, potinent, puis disent de la merde sur nos établissements », sans oser « le dire en face du personnel ».

Les critiques visant le chef québécois demeurent pourtant, en grande majorité, très positives. L’objet de son courroux? Le manque de preuve concernant la venue des auteurs de ces lignes.

Tu peux écrire que Danny St Pierre est un gros connard, lui mettre une étoile et dire que tout ce que tu as mangé est dégueulasse. Mais on ne sait pas si la personne est venue ou pas. Danny St Pierre, chef du Capsa

Selon Danny St Pierre, « il faut vivre avec le fait qu’il y a des fois des gens qui sont juste frustrés, qui s'amusent à dénigrer». « C’est difficile », juge-t-il. Photo : Radio-Canada / Romain Schué

« Vital » pour les petits commerces

Si Airbnb, Expedia ou Booking permettent aux clients d’évaluer leur séjour uniquement après ou durant celui-ci, TripAdvisor, Yelp, Google ou Facebook offrent la possibilité de noter ou d'écrire un avis à tout moment sur n’importe quel établissement. Au point de jouer, parfois, avec la vie ou la mort d’un commerce.

« C’est plus qu’important, c’est presque vital pour des petites entreprises comme nous », admet Otman Amer, patron du Darna Bistroquet, un petit restaurant qui a récemment ouvert dans le quartier de La Petite-Patrie, à Montréal.

La « visibilité » qu’offrent ces sites pour être découvert par le grand public demeure primordiale, souligne-t-il, tout en ajoutant que « la vraie réalité, c’est ce qu’il y a dans l’assiette ».

Si Otman Amer avoue avoir « un stress qui [l’]accompagne » en découvrant un mot ou une évaluation numérique, d’autres s’en contrefichent.

« Je ne lis rien, strictement rien de ce que les gens disent de nous », clame Charles-Antoine Crête, le chef du Montréal Plaza. À ses yeux, entrer dans ce jeu face à « des gens qui se cachent pour dire plein d’affaires » n’apporte rien.

D’un côté les gens attaquent le restaurant, de l’autre côté le restaurant répond. Puis là, ça part en couille, mon chum. Puis ça spin, ça monte jusqu’au ciel. Je trouve que c’est très vain. Charles-Antoine Crête, chef du Montréal Plaza

« C’est une business, tu veux que ça roule, que ça marche, précise-t-il. Faut pas que ça devienne une obsession. Moi, je ne peux pas lire ça tous les jours, les bons comme les mauvais, sinon je deviendrais fou. »

TripAdvisor se défend TripAdvisor assure prendre « très au sérieux » ses « responsabilités », dans une déclaration transmise à Radio-Canada. Grâce à des « systèmes sophistiqués », la plateforme affirme « combattre » de façon « agressive » les « fausses critiques », qui peuvent être supprimées par l'équipe de TripAdvisor. L'entreprise affirme que chaque commentaire est analysé, permettant ainsi d'identifier les « comportements suspects ». Elle admet néanmoins que les fausses évaluations existent, mais de manière isolée. Est-il possible de retirer de TripAdvisor une entreprise qui le désire? « Nous pensons que retirer un commerce qui reste ouvert ne serait pas juste pour les consommateurs. Cela représenterait une forme de censure », répond la firme, soulignant que les clients sont dans leur droit en partageant leur expérience, qu'elle soit « bonne ou mauvaise ». De son côté, Yelp évoque sensiblement des mesures similaires « pour protéger l'intégrité » de leur plateforme et conserver ainsi « la confiance des consommateurs ».

Une réponse indispensable

Répondre serait pourtant la meilleure solution pour garantir « la réputation » d’une entreprise et « son image numérique », détaille Victor Henriquez, expert en communication et gestion d’une réputation.

« Ce pouvoir du client de dire : “Moi, si j’aime quelque chose, je peux le dire, et si je n’aime pas, j’ai un endroit où je peux en parler publiquement”, ça donne bien entendu beaucoup de bénéfices aux clients et ça donne aussi un défi important et une responsabilité aux entreprises face à leur réputation numérique », juge-t-il.

L’important groupe hôtelier Germain Hôtels partage la même opinion. « Le monde touristique a changé avec l’arrivée d’Internet », mentionne la vice-présidente Monique Strouvens, qui ne cache pas qu’une consigne est donnée pour réagir quasi instantanément.

« On répond aux commentaires sur tous les sites de façon très régulière parce que c’est la façon dont le client a communiqué avec nous, reprend-elle. Si on ne répond pas à un client qui nous interpelle, je pense que oui, ça a un impact sur l’image. »

Au final, « ça force les hôteliers à être beaucoup plus proactifs dans la gestion de l’expérience client » et, donc, de réagir rapidement en cas de pépins, résume Ève Paré, présidente de l’Association des hôteliers du Grand Montréal.

L’entreprise concernée doit également savoir se remettre en question, avance le patron du Darna Bistroquet.

S’il y a toujours et toujours des commentaires négatifs, ça veut dire qu’il y a quelque chose qu’on ne fait pas bien. Ce n’est pas la faute du client, c’est notre faute. Il faut porter un regard sur ce qu’on fait, comment on le fait. Otman Amer, gérant du Darna Bistroquet.

Ces sites de notation, « ça reste très important pour nous », souligne Otman Amer, qui a ouvert cet été le Darna Bistroquet. Photo : Facebook / Darna Bistroquet

Un gérant français se met à nu

Le problème principal, pour ces professionnels de l’industrie, demeure les commentaires fallacieux. Et cette grogne n'a pas de frontière.

En France, le patron d’un célèbre café de Saint-Malo a décidé de poser nu, évoquant avec un humour un « strip advisor », pour dénoncer cette pratique.

« J’ai découvert que Tripadvisor m’avait nommé 114e meilleur restaurant de Saint-Malo [sur plus de 350]. J’étais très content, sauf qu’il y a petit problème, je ne fais pas à manger. Quand j’ai des critiques sur mon riz qui n’est pas cuit et ma salade qui était grillée, je n’y peux rien, ce n’est pas de ma faute », raconte-t-il, avant de narrer de récentes expériences.

Je ne comprends pas les gens qui nous disent au revoir avec un grand sourire et le soir, devant leur ordinateur, ils vont sur ce genre de site et ils déblatèrent des horreurs à n’en plus finir : le patron est con, la serveuse est moche, le restaurant était super, mais la serveuse est grosse. Ça devient n’importe quoi. Jean-Jacques Samoy, patron du café La Java à Saint-Malo

Cette démarche de « mettre des saloperies sur ces sites » peut aussi avoir des conséquences désastreuses, soutient-il. « Il y a des gens qui se suicident, qui deviennent alcooliques à cause de ça. Ces avis restent à vie. Un commerce peut couler son affaire à cause de ça. C’est devenu un danger, un Big Brother malsain », déplore-t-il.

Jean-Jacques Samoy est le patron de La Java, à Saint-Malo, également appelé Le Café du coin d’en bas de la rue du bout de la ville d’en face du port. Photo : Facebook / Le Café du coin d’en bas de la rue du bout de la ville d’en face du port

Au Québec, Danny St Pierre a vécu des épisodes similaires. « Quelqu’un a dit qu’on faisait du profilage racial. Une communauté a ensuite dit que c’était honteux qu’on fasse du profilage racial. Mais on n’a jamais vu cette personne et ce n’est vraiment pas dans nos valeurs », insiste-t-il.

« Sur 80 % [des personnes ayant mis] une étoile, ce sont des gens qui ne sont même pas rentrés dans mon établissement », affirme de son côté Jonathan Domer, propriétaire du Candi Bar, un club animé du Plateau-Mont-Royal.

« Ils sont devant la porte, ils ne peuvent pas rentrer, car c’est complet. On essaie de leur expliquer de façon courtoise et polie, mais malheureusement, souvent, ils ne comprennent pas. Devant notre face, ils prennent le téléphone et disent qu’ils vont mettre une étoile. Je le vois de mes propres yeux », poursuit-il.

« Honnêtement [les faux commentaires] c’est vraiment une épine dans le pied. C’est complètement diffamatoire et ça ne s’enlève pas », se plaint Danny St Pierre.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) De nombreux internautes mettent de l'avant la cuisine proposée au bar La Java, alors que l'établissement ne propose aucun repas. Photo : Capture d'écran - TripAdvisor / La Java

De l’autre côté de l’Atlantique, le Français Jean-Jacques Samoy a décidé de « prendre TripAdvisor à son propre jeu », même si la firme américaine se targue de « combattre » les « fausses critiques ». Le patron de ce café breton a ainsi interpellé des centaines d’amis virtuels, leur demandant de juger la nourriture qu’il ne sert évidemment pas. Bingo.

Alors que certains vantent sa fondue, ses fruits de mer, son jarret ou « le meilleur thaï de Saint Malo », l’établissement a fait son entrée dans le top 10 des meilleurs restaurants du coin. Une recette savoureuse, mais, là encore, erronée.