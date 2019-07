Plusieurs millions pour l’entrepreneuriat féminin en Saskatchewan

« Nous sommes très heureuses. Un financement comme celui-là nous aidera à augmenter notre présence sur le marché américain », a déclaré Rachel Mielke, la PDG de l’entreprise Hillberg & Berk Accessories, à la suite de l'annonce.

Son commerce de bijoux, situé à Regina, figure parmi les 10 entreprises de la province dirigées par des femmes qui recevront un financement pouvant atteindre 100 000 $.

La propriétaire de l'entreprise de fabrication de boisson à base de miel Prairie Bee Meadery, à Moose Jaw, se réjouit, elle aussi, de ces programmes.

Grâce à eux, Crystal Milburn espère se lancer dans la fabrication et la commercialisation d'un vin pétillant.

Crystal Milburn, la propriétaire de Prairie Bee Meadery, est heureuse de pouvoir bénéficier de ce financement fédéral. Photo : Radio-Canada

« Nous sommes très enthousiastes. Nous espérons le sortir d’ici à Noël. Ainsi, les gens auront pour les fêtes un vin pétillant produit localement », se réjouit-elle.

Les deux femmes estiment que ce financement du gouvernement fédéral constituent une bonne initiative pour réduire les inégalités entre les genres.

« Je pense que nous avançons dans la bonne direction. Ce financement aidera vraiment à faire croître les entreprises et à surmonter les défis », affirme Rachel Mielke.

De plus, trois organismes recevront plus de 3 millions de dollars pour la mise en œuvre de programmes de soutien à l'entrepreneuriat féminin en Saskatchewan, dans le cadre du volet régional de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. Il s'agit de l'Open Door Society de Saskatoon, du Saskatchewan Food Industry Development Centre et de l'organisme Women Entrepreneurs of Saskatchewan.

Selon le gouvernement fédéral, moins de 16 % des petites et moyennes entreprises sont détenues majoritairement par des femmes.

« Le gouvernement prend des mesures pour établir l’égalité des sexes, l’équité salariale et moderniser les normes de travail [...], ce qui est une bonne chose pour le Canada et la Saskatchewan [...] », déclare le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Ralph Goodale, dans un communiqué.

Le gouvernement fédéral souhaite doubler le nombre d'entreprises dirigées par des femmes d'ici 2025. Dans les dernières semaines, il a multiplié les annonces d'investissements dans l'entrepreneuriat féminin à travers le Canada.

Avec des informations de Sophie Chevance