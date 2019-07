Pénurie d'un médicament pour traiter le cancer : le CIUSSS de l'Estrie-CHUS se fait rassurant

À l'heure actuelle, il ne reste qu'un seul fournisseur du médicament au Canada.

Des mesures spéciales ont été mises en place depuis le début juillet au CIUSSS de l'Estrie-CHUS. On a dû réduire à 10 % les doses d'acide folinique qu'on administre aux patients. La même pénurie a sévi en 2016 aux États-Unis. La chance qu'on a cette fois, c'est que des mesures avaient été prises et des recommandations avaient été faites par l'organisme national qui recommande les lignes directrices contre le cancer. Ils ont vu que les patients n'avaient eu aucune conséquence à utiliser 10 % des doses , explique le chef du département de pharmacie au CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Patrice Lamarre.

Ce dernier rappelle que l'acide folinique « n'est pas un traitement efficace contre le cancer, mais plutôt un traitement d'appoint dans le cancer ».

Ce médicament est principalement utilisé dans les cancers digestifs comme celui du pancréas, du colon et de l'estomac.

Une cinquantaine de patients au CIUSSS de l'Estrie-CHUS reçoivent le traitement. On a avisé par écrit l'ensemble des patients qui reçoivent ce traitement. Ils ont pu communiquer avec le pharmacien, l'infirmière ou l'hématologue. On ne sent pas que les gens sont inquiets. Ils sont rassurés , soutient le pharmacien.