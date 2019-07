Jeunes cyclistes de Kitcisakik : pédaler pour un avenir meilleur

Les jeunes cyclistes de Kitcisakik ont parcouru plus de la moitié de leur trajet de 1600 kilomètres. Environ 10 jeunes et accompagnateurs ont quitté leur communauté située dans la réserve faunique La Vérendrye au début du mois de juillet pour sillonner les routes de plusieurs dizaines de villes et villages à travers le Québec et l'Ontario, en traversant les terres ancestrales algonquines.