De la fumée pour détecter les problèmes d'égouts à Gatineau

Selon les statistiques du gouvernement québécois, entre 1 % et 2 % des résidences ou bâtiments dans les villes ont des raccordements inversés. Ainsi, ils ne rejoignent pas les usines de traitement de l'eau. La plupart du temps, c'est le fruit d'une erreur humaine vieille de plusieurs années.

Pour détecter les problèmes, des équipes de la Ville utilisent la fumée.

C'est très complexe, on a analysé chacun des 958 exutoires de la Ville de Gatineau qui se jettent dans les rivières ou dans les ruisseaux. À partir de là, on a identifié une vingtaine d'exutoires pour lesquels la problématique était plus importante, et à partir de cette sortie-là, on remonte le réseau , a expliqué jeudi Louis Charles Désy, directeur adjoint au service des infrastructures de la Ville de Gatineau, lors d'une activité avec les médias.

La Ville s'est donné cinq ans pour terminer l'analyse de tous les secteurs qui posaient problème.

Avec les informations de Nathalie Tremblay