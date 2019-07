À vos monarques, prêts, comptez!

Du 27 juillet au 4 août, des bénévoles du Canada, du Mexique et des États-Unis collectent des informations concernant le monarque dans l’objectif de mieux cerner les déplacements et les habitudes de ce papillon nord-américain dont les populations sont en déclin depuis les dernières décennies.

Ce blitz nord-américain de suivi du monarque se déroule pour une troisième année.

On a eu une bonne réponse en 2018 au Québec, mais aussi en Ontario. On a eu près de 500 participants au total qui ont examiné plus de 50 000 plants d’asclépiade, et cette année on vise le double. André-Philippe Drapeau Picard, coordonnateur du programme Mission monarque à l’Insectarium d’Espace pour la vie de Montréal

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Un monarque émerge de sa chrysalide. Photo : iStock

Il faut savoir que l’asclépiade est une plante indispensable au cycle de vie du monarque, puisqu’elle constitue l’unique source de nourriture des chenilles.

La survie du papillon dépend donc de l’accessibilité de cette plante hôte. De là l’importance de repérer et de cartographier les asclépiades sur le territoire canadien.

Environnement Canada doit avoir des informations précises sur les habitats de reproduction du monarque. On a une idée générale de là où l’asclépiade pousse, mais pour protéger ces habitats précis, cela prend des données précises. André-Philippe Drapeau Picard

« Avec ces informations-là, on va être en mesure d’identifier les points chauds, les endroits prioritaires pour la conservation. Cela nous permet aussi d’avoir une meilleure estimation de la population [du papillon] durant l’été », poursuit André-Philippe Drapeau Picard.

Un monarque Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Avec l’aide de la science citoyenne

Pour y parvenir, les organisateurs du blitz annuel invitent les citoyens à se rendre dans les jardins, les parcs et les espaces verts pour repérer des œufs, des chenilles, des chrysalides et des monarques sur les asclépiades.

Ils peuvent ensuite envoyer les données recueillies par le biais du site Mission monarque (Nouvelle fenêtre) ou à l’aide du mot-clic #BlitzMonarque à partir des médias sociaux comme Twitter, Instagram ou Facebook.

Les participants doivent indiquer le lieu, la date et l’heure de l’observation. Ils doivent aussi y indiquer le nombre de plants d’asclépiade examinés, le nombre de chenilles, d’œufs, de chrysalides et d’adultes trouvés.

Le blitz 2018 486 participants au Canada, au Mexique et aux États-Unis

1323 observations

53 588 plants d’asclépiade recensés

13 796 monarques observés

6905 œufs

4900 chenilles

470 chrysalides

1521 papillons

Détectives en herbe

Les citoyens détectives doivent être bien attentifs. Ils doivent savoir qu’il existe une douzaine d’espèces d’asclépiade au Canada, dans neuf des dix provinces.

Ils peuvent consulter les fiches descriptives (Nouvelle fenêtre) des diverses espèces sur le site de Mission monarque.

L'asclépiade est la seule plante sur laquelle les monarques pondent leurs oeufs. Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Despatie

L'œuf

Le premier cycle de vie du monarque est celui qui est le plus difficile à identifier : l’œuf.

Un œuf de monarque. Photo : iStock

Une femelle monarque peut produire de 300 à 400 œufs en seulement quelques semaines. Elle pond généralement un seul œuf par plant d’asclépiade, qu’elle fixe sous une feuille afin qu’il soit protégé des intempéries. Il n’est cependant pas inhabituel de trouver plusieurs œufs par plant, ou même par feuille.

L’œuf mesure entre 0,9 mm et 1,2 mm. Son éclosion a lieu de 3 à 5 jours après la ponte.

On peut se fier à sa forme. Il a un bout pointu, un peu comme un ballon de football coupé à la moitié. André-Philippe Drapeau Picard

Il est de couleur jaune crème avec de fines stries longitudinales sur toute sa surface qui partent du bout vers la base.

Ça prend des bons yeux pour être certain que c’est un œuf de monarque ou une loupe. On peut aussi prendre une photo et zoomer sur les détails. André-Philippe Drapeau Picard

Le saviez-vous?

Les chenilles du monarque ainsi que les adultes ne sont pas comestibles pour les oiseaux. La plupart de ceux qui les mangent deviennent malades et apprennent rapidement à ne pas renouveler l'expérience.

Une chenille d'un papillon monarque. Photo : Courtoisie

La chenille

Elle est plus facile à identifier en raison de ses lignes noires, blanches et jaunes très distinctes. Sa principale activité : manger! Entre 9 et 15 jours, elle augmente son poids de 2700 fois.

Une petite chenille de monarque dans un plant d'asclépiade Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Despatie

La chrysalide

Seulement 10 % des chenilles atteignent l’étape de la chrysalide. Elle est également difficile à repérer dans la nature en raison de sa couleur vert-turquoise, de ses points dorés qui reflètent la lumière et de sa petite taille de seulement trois centimètres. Durant son évolution, elle passe du vert jade au vert bleuté, jusqu’à laisser apparaître les couleurs du papillon adulte en transparence. Au bout de 8 à 15 jours, le papillon adulte émerge de l’enveloppe de la chrysalide.

Une chrysalide de monarque. Photo : Ellen Riggins

Le papillon

C’est le cycle de vie le plus facile à identifier. Il est reconnaissable par ses ailes orangées aux nervures noires et aux bordures tachetées de blanc. D’une envergure allant de 63 mm à 105 mm, il compte parmi les plus grands papillons diurnes du Canada.

Détail d'une aile de monarque. Photo : iStock

Les observations du public peuvent aider les scientifiques à obtenir de précieux renseignements qui appuieront les efforts déployés dans toute l’Amérique du Nord afin de protéger le monarque et ses habitats le long des voies de migration. André-Philippe Drapeau Picard

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) De la chenille au papillon. Photo : iStock

Repères Il existe deux voies migratoires connues en Amérique du Nord, à l’est et à l’ouest.

La migration couvre de 3000 à 5000 km (de 2000 à 3000 milles) et s'étend sur les trois pays.

La population migratrice de l'est a diminué de plus de 80 % en 20 ans, tandis que celle de l'ouest a diminué de plus de 90 %.

Des recensements porteurs d’espoir

Les dernières données récoltées cet hiver au Mexique montrent une augmentation du nombre de papillons.

On voit cet été qu’il y a beaucoup de monarques, comme c’était le cas l’année dernière. On ne sait pas si le déclin a été enrayé, si c’est seulement une tendance. On pense que les conditions pendant les migrations ont été idéales. André-Philippe Drapeau Picard

Les raisons du déclin

On considère qu’il y a trois principaux facteurs qui expliquent le déclin des populations actuelles.

Les changements climatiques causent plus de tempêtes et de sécheresses pendant la migration qui se déroule à l’automne.

Il y a aussi le recours aux pesticides qui détruisent les asclépiades qui voisinent souvent les champs agricoles.

Au Mexique, où les papillons passent l’hiver dans les forêts des montagnes, la coupe forestière a aussi joué un rôle néfaste et a mené à une perte d’habitat du papillon. Heureusement, ces coupes sont maintenant illégales, et les forêts protégées.

Un groupe de monarques suspendus sur un conifère au Mexique. Photo : iStockphoto/David Gomez

À la fin du blitz, les données seront mises en commun sur le site du Réseau trinational de connaissances sur le monarque (RTCM).