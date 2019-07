April Irving coupable de cruauté animale

April Dawn Irving a plaidé coupable de quatre chefs d'accusation pour avoir mis des animaux en danger, dans ce que la Couronne qualifie de l'un des plus importants cas de cruauté envers les animaux de l'histoire du Canada.

April Irving, 59 ans, faisait face à 14 chefs d'accusation pour cruauté envers les animaux. Les autres chefs d’accusation ont été abandonnés après sa reconnaissance de culpabilité au tribunal de Lethbridge, en Alberta, mercredi.

« La Couronne est convaincue qu'elle a accepté sa responsabilité dans l'un des cas de cruauté animale les plus complets et les plus volumineux de l'histoire du pays », a déclaré le procureur de la Couronne Tyler Raymond.

Plus de 200 chiens saisis

Le 18 décembre 2014, April Irving a emmené un chien chez un vétérinaire en s'identifiant sous un faux nom. L’animal, qui était maigre et souffrait de malnutrition, a dû être euthanasié.

Quelques semaines plus tard, un agent de la paix a saisi 60 chiens sur sa propriété.

En janvier 2015, des agents de paix sont retournés à la propriété et y ont saisi 140 chiens. Les animaux étaient déshydratés, affamés et enchaînés dans la cour. Cinq chiens avaient aussi été retrouvés morts.

April Irving a alors été accusée de cruauté animale, mais elle ne s'est pas présentée en cour pour son procès.

Elle aurait vécu en Jamaïque, jusqu'à ce qu'elle revienne au Canada plus tôt cette année.

Elle a été arrêtée au Manitoba en janvier et est rentrée en Alberta pour faire face aux accusations qui pesaient contre elle.

« C'est satisfaisant de voir qu'après une longue période de temps, Mme Irving a finalement accepté sa responsabilité », a déclaré le procureur de la Couronne, Tyler Raymond.

April Irving, lors de son arrivée au palais de justice de Lethbridge Photo : Lara Fominoff/Lethbridge News Now

Portant un foulard sur la tête lors de son entrée au palais de justice, April Irving a dit, à propos de ses chiens : « Je les aime, je les aime ».

Ce n’est pas la première fois qu’April Irving doit répondre à des accusations de cruauté envers les animaux. En 2010, plus de 80 chiens avaient été saisis sur sa propriété près de Foam Lake, en Saskatchewan.

Il lui était depuis interdit de posséder plus de deux chiens à la fois dans cette province.

Une évaluation psychiatrique récente a déterminé qu'elle était apte à subir un procès.

L’audience de détermination de la peine doit avoir lieu le 30 septembre.