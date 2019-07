Kam McLeod et Bryer Schmegelsky, les deux hommes recherchés par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour le meurtre de trois personnes en Colombie-Britannique, seront retrouvés sous peu compte tenu de l’étendue des ressources déployées, estime l’analyste des affaires policières et ancien policier Guy Ryan.

Par expérience, je pense que l’étau se resserre parce que tout le monde est mis à contribution , dit-il.

Ce dernier explique que l’aide ne se limite pas qu’aux ressources policières municipales et provinciales ni aux nombreux détachements de la GRC Gendarmerie royale du Canada à travers le pays.

Que ce soit les psychologues, qui peuvent étudier le comportement de ces jeunes-là, que ce soit la surveillance aérienne ou les chiens pisteurs, tout est mis en oeuvre pour les retrouver et les arrêter le plus rapidement possible , souligne Guy Ryan.

L’expert est aussi d’avis que plus les jours avancent, plus les enquêteurs ont des éléments pour les aider à repérer les individus et donc plus ils se rapprochent d'eux.

L'aide de la population toujours souhaitée

La GRC Gendarmerie royale du Canada continue de demander l’aide de la population pour retrouver les deux hommes qui sont considérés comme dangereux.

La GRC a rappelé, mercredi, l’importance de ne pas s’approcher d'eux et d’appeler immédiatement les autorités en composant le 911 si Kam McLeod et Bryer Schmegelsky sont aperçus.

Longue cavale

Les deux jeunes hommes ont d'abord été portés disparus après que leur camionnette a été retrouvée incendiée le 19 juillet en Colombie-Britannique. Leur statut a changé le 23 juillet quand les autorités les ont liés à la mort de trois personnes.

Kam McLeod et Bryer Schmegelsky ont d’ailleurs été formellement accusés, mercredi soir, du meurtre au deuxième degré de Leonard Dyck.

Ils sont aussi soupçonnés du meurtre de l’Australien Lucas Fowler, 23 ans, et de l’Américaine Chynna Deese, 24 ans, un couple de touristes. Leurs corps ont été trouvés quatre jours avant celui de Leonard Dyck, soit le 15 juillet.

Mardi, la GRC Gendarmerie royale du Canada avait déclaré que les deux hommes pourraient être dans la région de Gillam, dans le nord du Manitoba.

Ils sont également passés par la municipalité de Meadow Lake, en Saskatchewan, selon les autorités.

Avec les informations de Geneviève Lasalle et de Thibault Jourdan