Québec investit pour le verdissement d'un parc industriel à Lévis

La Ville de Lévis reçoit plus de 762 000 $ pour le verdissement du parc industriel Bernières dans le secteur de Saint-Nicolas. Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette en a fait l’annonce jeudi matin.

Le projet de Lévis fait partie des huit propositions qui ont été sélectionnées par le ministère à la suite d’un appel de projets lancé à l'occasion du programme Climat municipalité.

Tel que le confirme le ministre, Lévis a droit au montant maximal prévu dans ce programme, en partie financé par le Fonds vert, rebaptisé Fonds d'électrification et de changements climatiques.

Les parcs industriels sont des îlots de chaleur importants et les épisodes de chaleur que nous avons vécus dans les derniers jours sont des phénomènes de plus en plus importants et fréquents , affirme Benoît Charette.

Avec ce financement, la Ville pourra faire des tests à partir de différentes pratiques de verdissement dans l'optique d’atténuer l’accumulation de chaleur observée dans ces lieux asphaltés, souvent dénués de végétation.

L’aide financière gouvernementale permettra d’augmenter l’attractivité du parc industriel Bernières, tout en améliorant la qualité de vie des travailleurs qui y passe leurs journées , espère le ministre.

Les apprentissages pourront ensuite servir pour de projets futurs à Lévis et ailleurs au Québec.