Big Little Lies aura-t-elle une troisième saison?

Casey Bloys, le responsable de la programmation de la chaîne HBO, qui diffuse la série, a dit ne pas vouloir commander une troisième saison juste pour le faire .

Un peu plus tôt, il avait déclaré, devant un parterre de critiques de télévision, qu'il ne voyait pas d'histoire évidente à raconter lors d'une troisième saison Big Little Lies.

Dimanche dernier, la série s'est terminée sur une scène laissant potentiellement une porte ouverte à une troisième saison de cette série dramatique produite par Nicole Kidman et Reese Witherspoon.

Toutefois, Casey Bloys a assuré que cette fin ne reflétait pas la volonté des producteurs de donner une suite à cette série, qui est inspirée du roman Petits secrets, grands mensonges, écrit par Liane Moriarty.

La réalisation de la deuxième saison au cœur d'une controverse

On ne sait pas non plus si la polémique entourant la réalisation de la seconde saison de Big Little Lies pèse dans la décision de continuer ou non la production de la série.

Cette controverse porte sur le rôle exact joué par Andrea Arnold. La réalisatrice britannique avait été choisie pour succéder à Jean-Marc Vallée derrière la caméra, le Québécois étant trop occupé par la série Sharp Objects pour tourner la deuxième saison de Big Little Lies.

Toutefois, Andrea Arnold aurait perdu le contrôle créatif au profit du producteur exécutif et réalisateur de la première saison, Jean-Marc Vallée, et du créateur de la série, David E. Kelley.

Ce dernier et HBO auraient demandé à Jean-Marc Vallée de remonter des scènes filmées par Andrea Arnold afin que le ton et le style visuel des épisodes soient identiques à ceux de la première saison de la série.

Une façon de faire habituelle dans le monde de la télévision

Casey Bloys, qui a loué le travail d'Andrea Arnold sur la série, a déclaré mercredi qu'il y avait eu beaucoup de désinformation autour de cette affaire. Il a déclaré que les réalisateurs de séries télévisées ne gardent généralement pas le contrôle final des créations.