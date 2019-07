Lock-out à la Ville de Bathurst : les employés manifestent

La vingtaine d'employés concernés sont des travailleurs syndiqués du local 1282 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP). L’avis de lock-out est entré en vigueur jeudi matin, à 8 h.

Ils ont décidé de démontrer leur mécontentement, pancartes et affiches en main, déambulant devant les installations des travaux publics.

Ils tentent de ralentir les entrées et les sorties des employés qui y travaillent.

Les employés de la ville de Bathurst manifestent devant les installations des travaux publics. Photo : Radio-Canada

L'entente collective entre la Ville et les employés est échue depuis le 31 décembre 2016. Le lock-out fait suite à 20 mois de négociations entre le syndicat et les représentants municipaux, sans qu'un terrain d'entente ne puisse être établi entre les deux camps concernés.

Nous, on veille aux intérêts des citoyens de la ville de Bathurst et de l'entièreté de la ville. Présentement, on a des négociations avec deux autres conventions collectives, on ne veut vraiment pas être dans une situation ou on a des problèmes avec trois groupes syndicaux durant l'hiver , indique le maire de la ville, Paolo Fongemie.

Un moment donné, après 20 mois, quoi d'autre que nous comme employeur on peut faire de plus, autre que mettre un peu de pression Paolo Fongemie, maire de la ville de Bathurst

Le maire de Bathurst, Paolo Fongemie, assure ne pas comprendre pourquoi l'offre de la Ville n'a pas été présentée aux employés syndiqués. Photo : Radio-Canada

Roger Comeau travaille pour la Ville de Bathurst depuis 23 ans comme analyste informatique. Il raconte que depuis son entrée en poste, il n'a jamais vu une situation pareille.

Je me sens très, très déçu. En 23 ans, jamais je n'ai vu de telles actions de la part de la ville Roger Comeau, analyste informatique pour la ville de Bathurst

Cet événement a quelque peu brisé la confiance qu'il avait envers son employeur depuis deux décennies. Il espère que cette situation sera réglée rapidement.

Nous faisons quand même un travail essentiel pour la population et j'espère que la ville remarquera cela rapidement , dit-il.

