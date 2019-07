Adrienne Jérôme nommée vice-présidente du conseil des femmes de l'APN

L'événement s'est déroulé lors de l'Assemblée des Premières Nations du pays qui se déroule cette semaine au Nouveau-Brunswick.

C'est vrai qu'il y a beaucoup à faire et ça touche directement nos communautés , a fait valoir Adrienne Jérôme à l'émission Des matins en or. Quand on parle de femmes, on touche à tout, au logement, à la sécurité, ça touche à tout. C'est toujours une corde sensible, moi je dis qu'une femme est au coeur de sa nation. La réalité est là, on touche à tout.