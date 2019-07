Saint-Augustin se sent délaissée par le RTC

Le Réseau de transport de la Capitale (RTC) prévoit remplacer le parcours 295 et modifier le circuit 92 à Saint-Augustin-de-Desmaures à compter du 17 août prochain. L’administration municipale et des résidents de la ville estiment que ces changements réduisent les services offerts aux usagers.

Il y a des gens qui prennent régulièrement l’autobus et vous comprendrez que ça change une vie quand tu as organisé des choses en fonction de ça , affirme le maire, Sylvain Juneau.

À la suite d'une résolution prise par le conseil municipal mercredi, la Ville a officiellement demandé au RTC de revoir la desserte dans les Bocages, le secteur le plus rapproché de Québec.

On leur demande d’essayer de revoir s’il n’y avait pas moyen de modifier un parcours qui sera mis en place en août pour continuer à desservir les gens , soutient le maire.

Le RTC répond que ces modifications de parcours permettent de rejoindre plus de clients.

Plus de clientèle c’est bien, s’il y a plus de gens de Saint-Augustin qui rentre dans l’autobus, au global c’est positif. Notre souhait c’est d’aller en chercher plus, mais en ne perdant pas ceux qui sont déjà là , conteste Sylvain Juneau.

Ce dernier croit qu'il serait possible de faire mieux, en atteignant tout de même l'objectif du RTC. Au cours de la dernière année, le RTC a déjà effectué des changements en réponse aux commentaires des résidents, mais le maire estime que ce n'est pas encore suffisant.

Quelles sont les modifications?

La desserte des parcours 95 et 295 sur la rue de l’Hêtrière sera remplacée par le nouveau trajet du circuit 92 qui propose des départs chaque heure durant une bonne partie de la journée.

Le nouveau parcours 94 circulera aux heures et aux demi-heures. Au lieu de passer sur la rue de l’Hêtrière, il passera par la route Jean-Gauvin, la rue de la Promenade-des-Soeurs et la rue Jean-Charles-Cantin.

Le segment des parcours 92, 95 et 295 qui circulait de la rue des Landes à la rue Saint-Félix ainsi que celui qui couvrait le chemin du Lac jusqu’à la rue du Petit-Pré ne seront plus désservis.

La couverture de toute la section allant de la route de Fossambault jusqu’au rang des Mines sera remplacée par celle de nouveaux taxibus.