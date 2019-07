Les records de chaleur tombent les uns après les autres en Europe

La canicule qui s’abat sur l’Europe a atteint des sommets inégalés jeudi à Paris, où le mercure a atteint en journée plus de 42 °C, pulvérisant du même coup le record antérieur de chaleur absolue de 40,6 °C enregistrés dans la capitale il y a 70 ans.

Paris vient de battre son record absolu de chaleur avec 42,4 degrés Celsius relevés à Paris-Montsouris à 15 h 20, du jamais-vu tous mois confondus depuis le début des relevés , a annoncé Météo France.

Avant aujourd’hui, la chaleur n’avait dépassé le seuil des 40 degrés qu’une seule fois dans la capitale française depuis le début des mesures météorologiques en 1873. Le 28 juillet 1947, la température avait en effet atteint 40,4 °C.

Météo France a placé jeudi la quasi-totalité du pays en état de vigilance orange et une vingtaine de départements sont désormais en alerte rouge.

Or, il n’y a pas qu’en France que la chaleur et l’humidité atteignent des niveaux records.

Les records tombent partout

La vague de chaleur inattendue a fracassé plusieurs records de température en Europe. Photo : Reuters / Jean-Paul Pelissier

En Belgique, le mercure a atteint 40,2 °C à Liège, dans l’est du pays. Ce qui constitue un nouveau record historique de chaleur dans le pays, a rapporté l'Institut royal météorologique (IRM) de Belgique. La température la plus chaude enregistrée jusqu’ici l’avait été mercredi avec 39,9 °C.

L’IRM a émis une alerte rouge sur l’ensemble du territoire valide au moins jusqu’à vendredi avec des mesures de précaution renforcées contre la chaleur pour inciter la population à se protéger de la chaleur.

Aux Pays-Bas, où l'Institut royal météorologique néerlandais avait annoncé en journée un record absolu de 41,7 degrés dans l’est du pays, les responsables du service météo néerlandais se sont ravisés peu après en rectifiant la mesure à 39,9 °C. Il s'agit tout de même d'un record.

En Allemagne, le record de chaleur absolu a aussi été battu mercredi avec 41,5 degrés mesurés dans l'ouest du pays, alors que l'ancienne mesure qui datait de 2015 était de 40,3 °C.

La chaleur est aussi accablante au Royaume-Uni où le mercure a atteint 36,9 °C à Londres, jeudi en journée, franchissant ici encore un ancien record de 36,7 °C.

Des canicules plus longues et plus nombreuses

Des gens jouent au ballon dans la fontaine du Trocadéro, à Paris, où le mercure a franchi les 40 °C en juin dernier. Photo : AFP/Getty Images / ZAKARIA ABDELKAFI

Ce type de canicule sera de plus en plus fréquent sur l’Europe au cours des prochaines années, prévient le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC).

Selon le GIEC, les canicules seront de plus en plus longues et multipliées par deux en France d’ici 2050 si les émissions mondiales de gaz à effet de serre ne baissent pas fortement, a prévenu jeudi la coprésidente du Groupe, Valérie Masson-Delmotte.

Il s’agit actuellement de la troisième période de chaleur intense à s’abattre sur l’ouest de l’Europe depuis le mois de juin.

Rappelons qu’en 2003, une vague de chaleur avait provoqué la mort de 15 000 à 20 000 personnes en Europe, dont plusieurs milliers en France.