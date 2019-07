Le camp Jean Nelson accueille de jeunes Albertains diabétiques

Seamus Vincent, un garçon de 13 ans qui participe pour la troisième fois est heureux de passer son été à s'amuser avec ses amis.

Le jeune adolescent souffre de diabète, son pancréas ne produit pas assez d'insuline, nécessaire au bon fonctionnement du corps.

Les gens pensent savoir, mais ils ne comprennent pas Seamus Vincent, participant au camp Jean Nelson de l'Alberta

Saemus Vincent apprécie la convivialité et l'esprit d'équipe qui anime les enfants dans le camp.

Le camp Jean Nelson de l'Alberta emploie une équipe de 30 membres du personnel médical qui supervisent les activités des enfants pour s'assurer qu'ils restent en bonne santé. Photo : Radio-Canada

« Nous ne sommes pas tous pareils, mais nous avons beaucoup de choses en commun. Si un autre a un problème, on sait comment faire pour l’aider », affirme-t-il.

Dans ce camp, Seamus et les autres jeunes de moins de 18 ans n'ont plus à se soucier du regard des autres, des questions et des jugements.

L’objectif du camp Jean Nelson de l'Alberta est d’offrir aux jeunes l’occasion de pratiquer des activités sportives et culturelles, ce qui leur permet de briser l’isolement, de tisser de précieux liens et de s’outiller pour la vie.

La directrice médicale du camp, Karen Winston, affirme que les enfants sont tous traités de la même façon, qu'ils font les mêmes activités et partage le même quotidien.

« Ici, parce que tout le monde a le diabète, c'est comme [si] personne n’a le diabète. Alors ils sont juste des enfants », affirme Mme Winston.

Ils sont plus de 2000, âgés de 8 à 16 ans, à prendre part aux activités des programmes jeunesse financés par Diabète Canada. Les activités ont lieu dans quelques camps d’été en Colombie-Britannique, en Saskatchewan et en Alberta.

Une équipe médicale travaille avec les enfants pour s'assurer qu'ils restent en bonne santé pendant leur séjour au camp. Ils peuvent ainsi surveiller leur taux de glycémie ou s’administrer l'insuline sous bonne garde.

« Il y en a toujours quelques-uns qui n'ont jamais fait [leur] propre piqûre, [leur] propre insuline, compter leurs hydrates de carbone. Il y a toujours quelqu'un qui apprend quelque chose ici », affirme Mme Winston.

Le Camp Jean Nelson existe depuis 1957, c'est l'un des douze camps d'été offerts par l'Association canadienne du diabète. En Alberta, les activités se déroulent au Camp Kindle de Water Valley, au nord-ouest de Calgary.