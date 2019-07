La mort d’un jeune randonneur secoue la communauté de Kirkland Lake

L’adolescent était âgé de 17 ans.

Il aurait glissé lors d’une randonnée sur le mont Chaudron, près de la frontière qui sépare le Québec de l’Ontario, selon les autorités.

Nous réalisons à quel point il a touché la vie des gens , a déclaré son père, Rod Goulding, sur les ondes de CBC Sudbury.

Nous avons reçu des commentaires de tant de gens en ville. […] Tout le monde l’aimait. Rod Goulding, père de Brennan

Nous savons qu’il était très spécial et très populaire , renchérit la mère du défunt, Deanne Goulding. Entendre les gens dire qu’il a fait une différence dans leur vie [...], c’est assez extraordinaire.

Une fin de semaine comme les autres

C’était une belle journée ensoleillée. Il passait du temps avec ses amis , explique Mme Goulding.

Il m’a envoyé un texto vers 15 h 15 et m’a dit : “Salut maman, on va escalader le Mont Chaudron.” Et j’ai dit : “Amusez-vous bien.”

Mme Goulding est rentrée à la maison avant que son fils ne parte.

Je lui ai dit : “Amuse-toi bien, sois prudent”, et je l’ai embrassé et je lui ai dit que je l’aime.

Les falaises entourant le mont Chaudron sont très escarpées. Photo : Guillaume Rivest

Selon Mme Goulding, les jeunes de la région ont souvent fait cette randonnée.

Il faisait beau donc elle n’était pas inquiète.

Je suppose qu’il a perdu l’équilibre et a trébuché et c’est tout. Deanne Goulding, mère du défunt

Elle a appris la triste nouvelle à sa porte.

D’après ce que j’ai compris, il est tombé d’une soixantaine de mètres et n’a pas survécu aux blessures de la chute , raconte-t-elle.

La famille et les amis font leur deuil

Les membres de la famille de Brennan aident maintenant les amis à faire leur deuil.

Ils l’aimaient vraiment beaucoup. Deanne Goulding

Ils voulaient venir à la maison, aller au sous-sol pour une dernière fois et y passer du temps ensemble , raconte M. Goulding.