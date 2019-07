Déménager locomotive et wagons, un tour de force du Musée des sciences d'Ottawa

Trois « icônes » de l’histoire ferroviaire canadienne ont été remises sur les rails jeudi. La locomotive à vapeur CP 1201 et les wagons du gouverneur général se sont dirigés vers le nouveau Centre de conservation du Musée des sciences et de la technologie d'Ottawa.

Les locaux d’entreposage sont surchargés, ce qui explique la raison du déménagement, soutient le directeur de conservation et des collections au Musée, Gordon Perrault, en entrevue à l'émission Les matins d'ici.

Pour la première fois depuis 1987, les artéfacts sont sortis des réserves et ont emprunté des voies ferrées, installées à partir de leur entrepôt actuel jusqu'au Centre de conservation des collections.

La CP 1201

La locomotive 1201, pesant 185 tonnes, est l'un des plus gros objets de la collection du Musée des sciences et de la technologie.

Construite en 1944 par des ouvriers des ateliers du Canadien Pacifique (CP) à Montréal, le Musée des sciences et de la technologie a acquis la locomotive en 1967.

Près de mille personnes enthousiastes se sont déplacées pour voir la locomotive CP 1201. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

La locomotive a d’ailleurs été redéployée en 1985 pour commémorer le centenaire de la pose du dernier crampon du chemin de fer transcanadien à Craigellachie, en Colombie-Britannique, souligne le Musée.

Cette année marque le 75e anniversaire de la construction de la locomotive CP 1201.

Les wagons du gouverneur général

Pour leur part, les wagons du gouverneur général ont notamment été empruntés par la reine Élisabeth II et le prince Philippe en 1977, pour un trajet entre Ottawa et Wakefield .

Ils ont été construits en 1927 dans le but d’offrir un moyen de transport convenable pour les représentants de la couronne britannique.

Les wagons ont également été utilisés pendant les visites du roi George VI et de la reine Élisabeth (mère) en 1939, de la princesse Élisabeth et du prince Philippe en 1951, puis de la monarque couronnée huit ans plus tard, explique la porte-parole du Musée, Christine Clouthier.

Les salles des locomotives du Centre de conservation des collections auront une plateforme de restauration du matériel roulant et une fosse spécialement conçue permettant d'aller travailler sous les véhicules.

Le Musée des sciences et de la technologie du Canada a pris possession des wagons la même année que le CP 1201, en 1967.

Un défi technique

Gordon Perrault compare la minutie nécessaire à la préservation de ces artéfacts à celle pour conserver des objets historiques des plus délicats. On imagine quelqu’un assis avec un sarrau blanc et des cotons-tiges à faire un travail minutieux pour enlever la graisse, les vernis — c’est presque la même chose , a-t-il dit.

Il faut traiter chaque objet comme si c’était "La Joconde". Gordon Perrault, directeur de conservation et des collections, Musée des sciences et de la technologie

Au cours des deux prochaines années, Ingenium déménagera 85 000 artéfacts de toutes formes et grosseurs, dont huit locomotives et neuf wagons.