Série de vols et d’introductions par effractions dans la Mitis

La Sûreté du Québec (SQ) enquête sur une série de vols et d'introductions par effractions survenus au cours des dernières semaines, principalement à Mont-Joli, mais également à Sainte-Angèle-de-Mérici et ailleurs dans la région.

Le porte-parole de la SQSûreté du Québec , Claude Doiron, invite la population à faire preuve de vigilance.

On a enregistré des vols dans des résidences et des cabanons également, ce qui est ciblé principalement ce sont des outils, des articles de sport, même de la nourriture dans un cas et tout objet, aussi, qui est laissé à la traîne.

Claude Doiron, porte-parole de la SQ