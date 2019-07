Selon des experts, la zone de chasse à l’homme dans le nord du Manitoba est impitoyable

Selon les personnes qui connaissent la localité de Gillam, où sont recherchés Kam McLeod et Bryer Schmegelsky accusés de meurtre au deuxième degré, les deux fugitifs ne pourront pas fuir longtemps s’ils y sont. Car disent-ils, la brousse est épaisse, la terre est marécageuse et fourmille d’insectes.

« Si vous n’êtes pas équipé et préparé adéquatement, vous ne survivrez pas » , croit William Hunter, qui a déjà combattu les feux de forêt dans les environs de Gillam.

La police est sur le qui-vive depuis mardi soir dans le nord du Manitoba, alors que les recherches se sont poursuivies toute la nuit pour tenter de retrouver les deux hommes suspectés de meurtres en Colombie-Britannique.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a confirmé mercredi qu'un véhicule conduit par les deux hommes, un Toyota RAV4 gris, avait été découvert en feu lundi soir près de la Première Nation crie de Fox Lake, au nord de la ville de Gillam.

Les hommes ont abandonné leur moyen de transport à environ 760 kilomètres au nord de Winnipeg, une zone isolée décrite comme un environnement inhospitalier, parfois impénétrable.

Selon l'ancien conseiller en environnement à Fox Lake pour des projets d'hydroélectricité, Brian Kotak, « [les deux fugitifs] pourraient facilement tourner en ronds en essayant de trouver une route plus sèche pour se déplacer. »

L'homme qui est maintenant directeur général de Manitoba Wildlife Federation, « suppose que [Kam McLeod et Bryer Schmegelsky] vont se cacher quelque part et essayer de rester sous le radar. »

Une chose « plus facile à dire qu’à faire », précise-t-il. Brian Kotak se demande s’ils ont les vêtements appropriés, s’ils ont assez de chasse-moustiques pour contrer la horde d'insectes piqueurs, de nourriture et d’eau.

« C'est une zone spectaculaire, mais c'est aussi une zone très intimidante, explique-t-il. Si vous ne connaissez pas cette région et que vous vous y perdez, vos chances de survie sont plutôt minces », pense-t-il.

La police n'a pas précisé si elle croit que les suspects sont toujours au Manitoba.

William Hunter, lui, ne croit pas qu'il sera possible pour les suspects de rester cachés et qu'il est improbable qu'ils sautent dans un train ou fassent de l'auto-stop en raison de l'étendue du territoire. De plus, fuir à pied n'est tout simplement pas raisonnable puisque, fait-il remarquer, la majeure partie du terrain est un sol mou et gorgé d'eau, sur lequel il est difficile de se déplacer.

La GRC demande l'aide du public pour retrouver Kam McLeod et Bryer Schmegelsky, considérés comme des individus dangereux. Photo : GRC

Des habitués?

Alors que Bryer Schmegelsky était toujours considéré comme porté disparu, son père, Alan, a déclaré à CHEK News que les deux jeunes hommes se considéraient comme des survivalistes. Selon lui, ils développent cet intérêt depuis deux ans et demi.

La GRC a envoyé des chiens policiers dans les environs de Gillam et a établi un barrage routier à l'intersection des routes provinciales 280 et 290, menant à la collectivité.