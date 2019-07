Assemblée annuelle des Premières Nations : les politiciens jouent la grande séduction

À l'Assemblée annuelle des Premières Nations, les grands dirigeants autochtones du pays se sont donné comme mission de promouvoir le vote chez près d'un million d'électeurs autochtones, à la veille des élections du 21 octobre prochain.

Et les partis politiques n'ont pas perdu l'occasion de rencontrer, mardi, les plus de 600 représentants des Premières Nations du pays représentées en assemblée annuelle.

Le ministre fédéral des Services aux autochtones, Seamus O'Regan a profité de son passage pour annoncer un investissement de 4 millions de dollars pour la protection des langues autochtones dans les provinces de l'Atlantique.

Je déteste dire mieux vaut tard que jamais, mais nous sommes très fiers d'avoir été en mesure de faire cette annonce aujourd'hui , a indiqué le ministre.

Les chefs des Premières Nations se sont réjouis de l'annonce, mais ont bien fait comprendre au gouvernement qu'il faudra plus que ce financement pour gagner l'électorat autochtone des Maritimes.

Au futur Premier ministre, si vous voulez être élu, misez sur les priorités des Premières Nations , a lancé le chef de l'Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde.

Ce ne sont vraiment pas juste nos problèmes, ce sont les priorités et les problèmes du Canada

Photo : The Canadian Press / DARRYL DYCK

La cheffe de la Première Nation malécite du Madawaska, Patricia Bernard, indique pour sa part que ce sont les actions concrètes qui sont attendues de la part de la communauté autochtone.

Avec Trudeau, au moins, le cœur est là. Mais les actions parlent plus forts que les promesses , dit-elle.

Même son de cloche pour Perry Bellegarde. Le chef de l'Assemblée, qui a voté pour la première fois en 2015, compte bien suivre de près la campagne électorale et encourager les siens à faire de même.

Nous devons nous organiser pour influencer les plateformes de tous les partis politiques , dit M. Bellegarde.

Plus de 60 % des électeurs issus des Premières Nations ont voté aux dernières élections, le reflet d'un changement dans la confiance envers le système politique canadien, croit M. Bellegarde.

Son désir de faire valoir les enjeux autochtones sur la scène politique fédérale est partagé par de nombreux chefs.

Si on ne fait pas parti de la solution, on fait parti du problème. Alors on doit déposer notre vote pour s'assurer qu'on est engagé dans les politiques nationales

Kluane Adamek, cheffe régionale du Yukon