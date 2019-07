Le PCU veut annuler la réforme du marché de l'électricité du NPD

L'ancien gouvernement proposait d'octroyer entre autres plus de pouvoir à l'Alberta Utilities Commission, l'agence qui supervise les différents fournisseurs d'électricité dans la province. Ce plan aurait fait en sorte que l'agence puisse surveiller les entreprises et les pénaliser pour de mauvais services.

Les néo-démocrates voulaient aussi payer les entreprises à l'avance en fonction de leur capacité de production.

Mais, après avoir consulté des acteurs du secteur énergique, la ministre de l'Énergie, Sonya Savage, a annoncé qu'elle annulerait cette réforme pour garder le modèle où les producteurs d'électricité sont payés en fonction de l'énergie produite.

Selon la ministre Sonya Savage, la formule qui mesure l'énergie produite est la plus fiable pour les investisseurs et la moins coûteuse pour les Albertains.

Les citoyens et les investisseurs ont besoin de certitude quant au marché de l'électricité, et non pas d'une expérimentation. La structure que nous utilisons fonctionne déjà.

Sonya Savage, ministre albertaine de l'Énergie