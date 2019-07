Disparition du président de Savoura : les recherches reprennent près du lac Bowden

D'abord interrompues par manque d'indices, les recherches de la SQ se concentrent désormais au nord du parc national du Mont-Tremblant, près du lac Bowden.

Cette nouvelle zone de recherche demeure tout de même très vaste et, surtout, composée de végétation très dense et de nombreuses zones accidentées.

L'accès est donc difficile, si bien que les secouristes doivent être hélitreuillés pour s'y rendre.

Recherche en hélicoptère au parc du Mont-Tremblant

« On a une fenêtre d'à peu près 72 heures où la météo va être bonne, après ça, ça va se gâcher, on va avoir un plafond bas et on va avoir de la difficulté du côté aérien pour soutenir les équipes au sol », a expliqué Daniel Roy, le frère de Stéphane Roy, en entrevue à Radio-Canada.

Selon Environnement Canada, le temps sera majoritairement ensoleillé dans ce secteur jusqu'à samedi, mais un temps couvert devrait s'installer dimanche, amenant des averses.

« C'est vraiment important qu'on mette le paquet pour les retrouver rapidement, si on veut avoir des chances de les retrouver en vie », a ajouté M. Roy.

Lundi, l'hélicoptère de la SQ était resté au sol pour permettre aux enquêteurs d’analyser certaines données qui pourraient aider à concentrer les recherches.

Stéphane Roy et son fils sont maintenant disparus depuis 14 jours.