Moncton, centre d'excellence de curling pour le Nigéria

C'est toujours excitant de revenir à Moncton , lance Tijani Cole. Celui qu'on surnomme TJ rappelle que le duo est encore néophyte en curling et qu'il leur en reste beaucoup à apprendre sur ce sport.

Les athlètes doivent une partie de leurs premiers succès à Curl Moncton et à l'un de ses entraîneurs acadiens, Ellery Robichaud.

C'est le meilleur au monde , s'exclame Susana Cole en parlant de son entraîneur. Elle se dit très reconnaissante puisque Monsieur Robichaud leur a permis de progresser rapidement, explique l'athèle. C'est d'ailleurs grâce à cette progression qu'ils ont remporté, le 25 avril dernier, une victoire au championnat mondial.

Il s'agissait de la première fois qu'une nation africaine remportait un match dans une compétition internationale.

C'était une expérience extraordinaire et surprenante. Nous avons vécu de grandes émotions.

TJ et Susana Cole sont originaires de Denver, au Colorado. Leurs racines d'origine nigérienne leur permettent de représenter le pays lors de compétitions internationales.

Ma famille est originaire d'Onitsha, dans le sud du Nigéria , explique TJ. Lorsque la fédération de curling a été créée, il a sauté sur l'occasion.

En plus de représenter leur pays, ils ont aussi le sentiment d'être des ambassadeurs de Moncton, disent-ils.

L'an passé, les Cole ont suivi les camps de Curl Moncton pendant quatre semaines.

Tout le monde nous disait que le Centre d'excellence de curling était l'endroit idéal. Donc, nous sommes venus et nous avons eu un coup de foudre pour Moncton et la région. C'est notre deuxième maison au Canada , confie Tijani Cole, capitaine, équipe de curling du Nigéria de curling mixte.

Cette année, ils sont de retour, mais seulement pour une semaine cette fois.

Ils s'entraînent en prévision du championnat mondial de double mixte qui aura lieu en octobre en Écosse. Leur but est de se qualifier pour les Jeux olympiques de 2022. Le défi est de taille et ils en sont conscients. C'est pourquoi ils redoublent d'efforts lors de leurs entraînements, ce qui impressionne leur entraîneur.

Après la séance de mardi, on a fini à 4 heures et demie. Et puis, à 6 heures, ils étaient encore sur la glace pour lancer des pierres. Ils ont des grands objectifs.

Ellery Robichaud, entraîneur du Négéria et du Centre d'excellence de Curl Moncton