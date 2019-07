Audition Mueller devant le Congrès : « Une très bonne journée », dit Trump

Ce fut une très bonne journée , a-t-il lancé, qualifiant une nouvelle fois l'enquête russe menée par M. Mueller de chasse aux sorcières .

Interrogé sur le fait que le procureur spécial ne l'avait pas exonéré, le président américain a affirmé que ce dernier n'avait pas le pouvoir de le faire.

Donald Trump a aussi vivement critiqué la façon dont Robert Mueller avait répondu aux questions des élus de la Chambre des représentants, évoquant un désastre .

Ce fut l'une des pires performances de l'histoire de notre pays , a-t-il lancé.

« Il va falloir passer à autre chose »

Pour Rafael Jacob, chercheur à la Chaire Raoul-Dandurand, les élus démocrates ont voulu remettre en relief le contenu le plus explosif du rapport Mueller durant son témoignage.

M. Jacob estime, dans un entretien à RDI, que le rapport, même s’il n’a pas inculpé le président Trump, contient des passages scandaleux qui concernent le comportement du président des États-Unis .

Le chercheur explique que les élus démocrates se sont succédé pour répéter les passages croustillants du rapport pour voir M. Mueller confirmer le contenu du rapport.

Au vu du témoignage de M. Mueller mercredi, qui n’a apporté rien de nouveau, les démocrates, selon M. Jacob, ne pourront pas continuer leur acharnement . Il va falloir passer à autre chose , dit-il.