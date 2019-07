Sonia Côté fait ses demandes à Andrew Scheer

À quelques semaines de l’ouverture de la campagne électorale fédérale, elle a fait part de sa liste d’épicerie au politicien, qui était de passage dans la région pour une deuxième fois depuis le début de l’été.

Sonia Côté souhaite qu’Ottawa investisse 2 milliards de dollars par année dans le logement social, notamment pour la construction de nouveaux HLM.

On court toujours après les politiciens habituellement. Maintenant, on dirait que c’est eux qui nous ouvrent la porte alors c’est bénéfique pour les mal-logés qui sont dans le besoin. Ça donne du souffle et de l’espérance.

Sonia Côté, coordonnatrice, Loge m'entraide