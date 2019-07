Achat d’hydroélectricité : New York en mission chez les Cris et les Innus

Dans le cadre des discussions avec Hydro-Québec pour l’achat potentiel d’électricité , des représentants de la Ville de New York voyagent sur la Côte-Nord et dans le Nord-du-Québec. Ils y rencontrent des communautés innues et cries touchées par les barrages et centrales d’Hydro-Québec.

En tout, trois représentants mènent une tournée pour mieux comprendre le contexte dans lequel l’hydroélectricité québécoise est produite.

La Ville de New York a clairement indiqué être intéressée à acheter de l’hydroélectricité du Québec et nous avons envoyé une petite délégation pour rencontrer des Premières Nations pour mieux comprendre leur relation à l’hydroélectricité en s’assurant d’obtenir cette information de première main , explique Mark Chambers, le directeur du bureau du développement durable [sustainability office] du maire de New York.

Les délégués de la Ville se sont notamment rendus dans la communauté innue d’Ekuanitshit, en Minganie, au cours des derniers jours.

Le chef d'Ekuanitshit, Jean-Charles Piétacho, s’est dit honoré et surpris que la Ville de New York vienne s’informer sur la satisfaction de sa communauté par rapport à l’entente conclue avec Hydro-Québec.

Le chef des Innus d'Ekuanitshit, Jean-Charles Piétacho Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Ils veulent s’informer avant d’acheter de l’électricité au Québec. Ils veulent en premier lieu nous consulter de façon adéquate, et ça, c’est très apprécié. Jean-Charles Piétacho, chef d'Ekuanitshit

Le chef Piétacho explique aussi être invité à se rendre à New York pour poursuivre les discussions avec l’administration de la Métropole.

Mercredi, les représentants new-yorkais ont passé une partie de la journée dans la communauté de Pessamit, près de Baie-Comeau.

Le chef René Simon, explique que les New-Yorkais voulaient surtout s'informer si les droits de la personne et l'environnement étaient respectés par Hydro-Québec. Il affirme avoir répondu que les droits des autochtones ont été brimés puisque selon lui, les Innus n’auraient pas été consultés dans la construction de la majorité des barrages nord-côtiers.

Il se dit satisfait de la rencontre et affirme que les New-Yorkais vont vouloir impliquer les communautés autochtones dans les négociations.

Les représentants de la métropole américaine ont également rencontré Bill Namagoose, le directeur exécutif du gouvernement de la Nation crie et du Grand Conseil des Cris d'Eeyou Istchee.

Bill Namagoose, directeur général du gouvernement de la Nation crie. Photo : CBC / Jaime Little

Ils sont venus à la demande du maire Bill de Blasio. Avant de négocier avec Hydro-Québec pour l’achat d’énergie, ils veulent connaître l’impact potentiel de cette source d’énergie sur les gens qui vivent sur ces territoires , explique-t-il.

Selon M. Namagoose, avant de s’engager auprès d’Hydro-Québec, la Ville de New-York veut s’assurer que les droits de la personne soient respectés et que l’environnement et les questions culturels soient considérés.

Une question de valeur, dit New-York

Ce n’est pas seulement une question d’électricité, c’est aussi une question de toujours s’assurer de représenter nos valeurs , explique Mark Chambers, de l’administration municipale new-yorkaise.

Mark Chambers, le directeur du bureau du développement durable [sustainability office] du maire de New York. Photo : Ville de New York

Cela veut dire garantir notre capacité à obtenir de l’électricité à faible émission carbonique, mais également notre capacité à combattre les inégalités , poursuit-il.

Des visites chargées

Lors de la première journée de visite chez les Innus d’Ekuanitshit, les représentants ont été emmenés observer en hélicoptère les sites des quatre barrages de la rivière Romaine. Il se sont également rendus aux îles de l’archipel de Mingan.

Le lendemain, les représentants ont pu rencontrer des jeunes et des anciens de la communauté à la maison de la culture innue.

Le directeur général du Grand Conseil des Cris d'Eeyou Istchee, Bill Namagoose, a de son côté d’abord rencontré les représentants à Montréal avant de s’envoler avec eux vers le nord.

Nous nous sommes rendus au complexe La Grande et avons visité la Centrale Robert-Bourassa. Nous avons visité Chisasibi, la communauté la plus affectée par le complexe La Grande dans les années 70 et nous avons visité Waskaganish, [touché] par la dérivation de la rivière Rupert , relate-t-il.

Les visiteurs se sont également rendus à Oujé-Bougoumou.

En tout, les New-Yorkais auront passé trois jours en compagnie des représentants cris.

Une nouvelle approche bien accueillie

Les leaders autochtones semblent satisfaits de cette mission de la Ville de New York et y voient une nouvelle manière d’intégrer les Premières Nations aux négociations de vente d’énergie.

C’est une nouvelle approche que nous accueillons favorablement , indique Bill Namagoose.

Dans le passé, Hydro-Québec parlait pour nous à New York et aux États-Unis. Bill Namagoose, directeur général du gouvernement de la Nation crie

La situation s’est améliorée dans les années 80 et 90 avec la paix des braves, mais c’est nouveau que le récipiendaire de l’énergie s’implique dans l’analyse de son impact , précise-t-il.

L’utilisateur final de toute énergie devrait toujours assumer et être conscient des impacts environnementaux, culturels et sociaux de leur utilisation sur les peuples, comme les Cris et les Innus , juge M. Namagoose.

Le chef d’Ekuanitshit y voit également une approche innovatrice. Ça ne s’est jamais passé à ma connaissance , indique Jean-Charles Piétacho.

Hydro-Québec confirme être au courant de la volonté de la Ville de New York d’envoyer des délégués visiter certaines communautés autochtones.

On est très ravis de cette approche-là. On accueille ça de manière extrêmement positive , affirme Lynn St-Laurent, porte-parole d’Hydro-Québec.

Aucun représentant de la société d’État n’était présent durant ces rencontres. Mme St-Laurent dit comprendre que l’objectif de New York est de pouvoir rencontrer directement et sans intermédiaire les communautés autochtones concernées par les projets hydroélectriques.

Avec les informations de Diana Gonzalez.