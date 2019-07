Dernière ligne droite pour les athlètes sherbrookois avant les JO

Sherbrooke compte quelques espoirs olympiques, dont Maïté Bouchard en athlétisme, Lissa Bissonnette en kayak de vitesse et Marko Medjugorac en tennis de table. Des athlètes paralympiques ont aussi le potentiel de se retrouver aux Jeux olympiques de Tokyo, comme Diane Roy en athlétisme, Jonathan Vermette en basketball en fauteuil roulant et Zacharie Lauzière-Fitzgerald en kayak de vitesse.

C’est de plus en plus difficile de faire les Jeux olympiques , constate Émilie Roy, coordonnatrice pour Excellence Sportive Sherbrooke. Pour réussir ces qualifications, les athlètes peuvent compter sur le support, notamment financier d’Excellence Sportive Sherbrooke.

On veut qu’ils sortent de là et qu’ils se disent “j’ai tout eu en main pour pouvoir me qualifier”.

Émilie Roy, coordonnatrice Excellence Sportive Sherbrooke