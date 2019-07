Ottawa investit dans la transition de l’industrie forestière en Colombie-Britannique

La somme doit assurer l’avenir de l’industrie présentement en difficulté à cause d’une faible demande et un manque d’arbres.

Après plusieurs fermetures de scierie au cours des derniers mois, des centaines de Britanno-Colombiens se sont retrouvés sans travail.

Mercredi, le ministre fédéral des Ressources naturelles, Amarjeet Sohi, a annoncé que l’investissement pluriannuel sera réparti parmi six associations de produits du bois établies en Colombie-Britannique.

Le Groupe Produits de bois canadien reçoit la part la plus importante avec près de 17 millions de dollars. Il se servira des fonds pour promouvoir les produits canadiens en Chine, au Japon et en Corée du Sud.

Bruce St. John, président du groupe, explique qu’il n’y a pas de « solution rapide », mais que ce financement permettra au groupe de continuer à diversifier les marchés de vente pour le bois canadien jusqu’en 2023.

« C’est un programme à long terme, dit-il. On y travaille depuis 15 ans et il y a eu beaucoup de changements. »

Selon lui, la Chine représente le deuxième marché en dehors des États-Unis et achète de plus en plus de bois d’oeuvre canadien pour la construction. Il ajoute que le bois provenant de scieries canadiennes représente 15 % du bois utilisé en construction en Corée du Sud et 13 % au Japon.

Dépendance sur les États-Unis

Le ministre de l'Emploi de la Colombie-Britannique, Bruce Ralston, explique qu'il faut réduire la dépendance du bois canadien au marché américain.

« Le Canada fait face à des défis au niveau du commerce qui n’auraient pas pu être anticipés il y a un an, dit-il. Mais nous reconnaissons que la diversification reste importante. »

La faible demande de bois d'oeuvre des États-Unis a en partie contribué à la fermeture des scieries de Canfor et de Tolko en 2019. Cependant, les feux de forêt dévastateurs des deux dernières années ont également réduit le nombre d'arbres à abattre.

Selon Susan Yurkovich, présidente du Conseil de l’industrie forestière à Vancouver, cela signifie que la production doit nécessairement reculer pour assurer la durabilité des forêts britanno-colombiennes.

« L’industrie forestière restera importante en Colombie-Britannique, dit-elle. Elle sera un peu moins importante, mais représentera quand même une grande portion de l’économie. »

Le bois à valeur ajoutée

D’après un expert en foresterie, cela ne signifie pas nécessairement une perte d’emploi permanente dans le secteur.

Luc Bouthillier, professeur en politique forestière à l’Université Laval au Québec, estime en effet qu’en se tournant vers des produits de bois à valeur ajoutée, l’industrie pourrait créer plus d’emplois pour la même quantité de bois. C’est-à-dire que ces produits spécialisés nécessiteraient plus de mains-d’oeuvre pour leur production.

Il ajoute que le gouvernement fédéral avait promis un investissement de 64 millions de dollars dans le secteur lors du dernier budget et s'attend à ce que la Colombie-Britannique, qui représente 50 % du secteur au Canada, reçoive plus d'aide d'ici l'élection fédérale.