Des travailleurs syndiqués de l'ABI de retour à l'usine

Le grand retour au travail s'effectuera officiellement vendredi.

Selon nos sources, les employés ont eu le mot d'ordre de ne pas parler aux médias sous peine de sanctions.

À nos nombreuses questions concernant le retour au travail des employés, le syndicat se contente de répondre qu'il ne fera pas de commentaire.

Le pub au Cochon fumé est situé à Bécancour. Photo : Radio-Canada

À Bécancour, les gens d'affaires et les élus rencontrés par Radio-Canada se réjouissent du redémarrage de l'usine.

Après 18 mois, c'est évident qu'il peut [y avoir] des gens qui aient de la rancœur. Je souhaite qu'il n'y en ait pas, qu'on tourne la page finalement , avance le maire de Bécancour, Jean-Guy Dubois.

Le maire de Bécancour, Jean-Guy Dubois, se réjouit du retour au travail des employés de l'ABI. Photo : Radio-Canada

Plusieurs sous-traitants sont aussi soulagés que l'usine de Bécancour soit sur le point de reprendre du service.

On a mis à pied entre 60 et 70 employés. Il y en a plusieurs qui se sont retrouvés des emplois, mais on est capable d'aller en rechercher plusieurs et on est en recrutement aussi , indique le directeur du Groupe GMI, Luc Blanchette.

L'Aluminerie de Bécancour inc. (ABI) est située dans le parc industriel de Bécancour. Photo : Radio-Canada

Plusieurs camions effectuaient des livraisons à l'usine de l'ABI mercredi matin.

On fait repartir la machine, les livraisons. Moi, je m'en ressens. Toutes les compagnies alentour, on commence à livrer plus de stock , se réjouit Martin Brouillette, livreur pour l'entreprise UPS.