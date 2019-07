La députée de Gaspé adopte un toutou pour soutenir la protection des enfants

La députée péquiste de Gaspé, Méganne Perry-Mélançon, a accepté d'adopter un toutou pour soutenir la campagne de sensibilisation lancée par l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS).

Lancée le 12 juin, la campagne « Toutou cherche député d'accueil » a comme objectif de rallier le plus de parlementaires possible à la cause des enfants vulnérables. La démarche rappelle aussi l'importance de rehausser le financement des Directions de la protection de la jeunesse (DPJ).

La peluche adoptée par la députée de Gaspé se nomme Loïck. À son cou, une description fait écho à des histoires vécues par de véritables enfants.

Les descriptions des peluches en adoption rappellent des histoires d'enfants pris en charge par la DPJ. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Selon la représentante de l’ APTSAlliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux en Gaspésie, Guylaine Michel, le geste de Méganne Perry-Mélançon n’est pas anodin. C’est un signal très fort qu’elle envoie aux intervenants qui remplissent chaque jour cette mission de protection de la jeunesse .

Au cours des 10 dernières années, explique Mme Michel, les signalements ont augmenté au Québec, en Gaspésie aussi, mais le nombre de postes dédiés à recevoir les signalements, évaluer les cas et les prendre en charge ne change pas.

La députée de Gaspé s’est dite sensible aux enjeux soulevés par l’ APTSAlliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux . Il faut continuer à investir, non seulement dans les centres jeunesse, mais aussi auprès des intervenants de première ligne dans les CLSC , affirme Mme Perry-Mélançon.

Selon l' APTSAlliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux , qui représente 90 % des intervenants en poste dans les centres jeunesse, 20 députés ont jusqu'à maintenant accepté d'adopter symboliquement un toutou, dont le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau.

Avec les informations de Martin Toulgoat