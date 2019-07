Une tablée d’un kilomètre et demi pour le souper dans les rues

Tout indique que l’activité se déroulera sous le soleil cette année.

L’an dernier, la participation populaire avait été beaucoup diminuée par la pluie. Environ 2000 personnes s’étaient rassemblées sur le boulevard Saint-Joseph pour partager tourtière et soupe aux gourganes.

Cette année, les organisateurs espèrent accueillir de 10 000 à 12 000 personnes.

Pour de nombreux Robervalois, il s’agit d’un rendez-vous festif où ils peuvent passer du bon temps avec leurs proches. Le souper met aussi la table à des retrouvailles pour certaines familles du Lac-Saint-Jean.

On sent une effervescence. On se rappelle le souper dans les rues à l’eau de l’an passé. Les gens, ça leur a manqué un petit peu alors on attend un peu plus de gens cette année , prédit le directeur général de la Traversée internationale du lac Saint-Jean, Jérémy Bonneau.

En bref : 60 e édition

édition 1,4 km de tablée

Des bureaux et des commerces tiennent des soupers parallèles.

Les nageurs présents

Comme le veut la tradition, les nageurs seront sur place et présentés au public autour de 20 h 15. Vingt-deux athlètes (13 hommes et 9 femmes) provenant de neuf pays braveront les eaux du lac Saint-Jean et franchiront la distance de 32 kilomètres qui sépare Roberval et Péribonka.

Vingt-trois nageurs étaient d’abord inscrits, mais Vicenia Navaro, du Venezuela, ne pourra être présente en raison d’un problème de visa.

Huit athlètes en seront à leur première participation, dont Samuel Matte, de Québec, seul Canadien du marathon de nage en eau libre cette année.

La foule était moins nombreuse lors du souper dans les rues à Roberval l'an dernier en raison de la pluie. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Chez les femmes, trois Canadiennes participeront à l'épreuve, dont deux originaires de la région : Dania Belisle de Saint-Félicien et Alexann Petiquay de Mashteuiatsh.

En 2018, l'Italien Edoardo Stochino a remporté la compétition en complétant le parcours en 7 heures 11 minutes. Sa compatriote Barbara Pozzobon s’est démarquée chez les femmes.

Spectacles

Deux spectacles auront lieu ce soir au centre-ville de Roberval. Tone Call Band et DJ BLASS feront bouger les festivaliers jusqu’au début de la nuit.

D’après les informations de Mélissa Paradis