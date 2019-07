Les francophones plus durement touchés par le manque de médecins

Quand je suis chez le médecin, que j’essaie d’expliquer une problématique par rapport à mes enfants , dit-elle, j’ai besoin de le faire en français, c’est ça ma langue maternelle et c’est extrêmement important.

Alors que des milliers d’Ontariens tentent toujours de se trouver un médecin de famille, la tâche semble encore plus difficile pour les francophones de la province qui veulent un médecin qui parle leur langue.

Deux outils sont mis à la disposition des Ontariens par le ministère de la Santé de la province.

Le premier, Accès Soins, où les familles sont placées sur une liste d’attente jusqu’à ce qu’un employé du Réseau local d'intégration des services de santé (RLISS) de leur région trouve un médecin disponible.

La deuxième option : l’outil Find a Doctor (« Trouver un médecin ») offert par l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario et accessible uniquement en anglais.

Radio-Canada a toutefois constaté que cette liste porte à confusion et que des informations importantes ne s'y trouvent pas.

Pour la région de Kingston uniquement, la liste dénombre 46 médecins accrédités pour pratiquer la médecine familiale pouvant s’exprimer en français.

De ce nombre, en date du mois de juillet 2019, seulement 10 pratiquent encore la médecine familiale civile (un bon nombre de médecins qui pratiquent à la base militaire figurent sur la liste, mais la population générale n'a pas accès à leurs services). Aucun d’entre eux n’accepte de nouveaux patients.

À Kingston, une cinquantaine de familles francophones auraient fait les démarches pour avoir accès à un médecin de famille francophone, sans succès.

La situation est complexe à Kingston, puisque plusieurs familles s'y installent parce qu’un des conjoints travaille la base militaire.

Selon Philippe Archambault, qui a occupé le poste pilote de navigateur des services de santé francophones pour le RLISS du Sud-Est jusqu’en mars 2019, le partenaire qui n’est pas dans l’armée ainsi que les enfants ne sont pas suivis par le médecin en service à la base militaire.

J’ai réussi à trouver un médecin francophone pour trois familles en un an dans mon poste, alors que j’en avais environ 40 sur la liste qui en cherchaient un. Et il y en a encore plus qui se sont ajoutés depuis et qui attendent toujours.

Philippe Archambault