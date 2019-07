L'expulsion de Kamao Cappo d'un Canadian Tire à Regina a servi de leçon

Près de deux ans après avoir été soupçonné de vol et expulsé d’un magasin Canadian Tire de Regina, le membre de la Première nation de Muscowpetung, Kamao Cappo, a conclu une entente avec le propriétaire de l’établissement, François Brien.

Dans cet accord, il est stipulé que tous les employés du magasin suivront une formation qui les sensibilisera aux différences culturelles.

Les deux parties travaillent depuis plusieurs mois à l’élaboration de la mesure, qui doit être lancée d’ici le 15 novembre. Kamao Cappo sera impliqué dans toutes les étapes de la conception du programme. Il se dit satisfait d’avoir abouti à un compromis avec le propriétaire du magasin.

En tant que société, il faut prendre des mesures pour s’assurer que le racisme ne soit plus toléré , indique-t-il.

On va essayer d’éliminer autant que possible le racisme à Regina et en Saskatchewan , déclare de son côté François Brien.

La formation permettra également de mieux servir les clients et d’éviter qu’une situation similaire à celle de Kamao Cappo se reproduise, selon le commissaire en chef de la Commission des droits de la personne, David Arnot, qui agissait à titre de médiateur dans cette affaire.

Cette histoire témoigne des avantages et de la force de la médiation dans un processus de réconciliation entre deux parties , souligne-t-il, tout en rappelant l’importance de poursuivre les efforts visant à améliorer les relations avec les communautés autochtones de la province.

Le racisme bien présent en Saskatchewan

Le chef de la Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan, Bobby Cameron, qualifie lui aussi de bonne nouvelle l’instauration d’une telle formation destinée à renseigner les employés du magasin sur les réalités que vivent au quotidien les membres des Premières nations.

C’est bien, mais c’est malheureux que l’on ait dû assister à un incident comme celui-ci pour nous inciter à changer les choses , affirme-t-il.

Bobby Cameron précise que ce type d’incident arrive régulièrement sur le territoire saskatchewanais.

Les événements survenus entre Kamao Cappo et un employé d’un magasin Canadian Tire de Regina remontent à juillet 2017.

Peu de temps après, la direction du magasin avait présenté des excuses à Kamao Cappo, tout en mentionnant que l’employé en question ne travaillait plus pour la chaîne. La direction n’avait cependant pas précisé si l’employé avait démissionné ou s’il avait été renvoyé.

Aucune accusation n'avait été déposée contre ce dernier, mais Kamao Cappo avait saisi la Commission des droits de la personne de la province pour trouver une solution au conflit.

Une quarantaine de personnes s’étaient aussi rassemblées devant le Canadian Tire afin de faire part de leur mécontentement.

Avec les informations de Sophie Chevance