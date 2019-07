Affirmation et provocation pour la réouverture de la Galerie SAW d’Ottawa

L’inauguration s’est déroulée le vendredi 19 juillet dernier. L’équipe attendait 1000 personnes pour l’inauguration, mais c’est plutôt 4000 qui se sont déplacées, au plus grand étonnement de la directrice Tam-Ca Vo-Van.

Ça confirme que le projet était vraiment nécessaire pour notre centre et pour la région , souligne Mme Vo-Van. Nous étions très impatients de rouvrir et je pense que la communauté était impatiente aussi.

Ce n’était pas un rêve de grandeur, mais c’était vraiment un besoin pressant [d’avoir] plus d’espace. Tam-Ca Vo-Van, directrice de la Galerie SAW d’Ottawa

La Galerie SAW est située dans la Cour des arts d’Ottawa, tout près de la Galerie d’art d’Ottawa, également agrandie récemment. Les travaux de modernisation des espaces d’exposition s’insèrent dans un projet de rénovation du quadrilatère totalisant plus de 40 millions de dollars.

Le centre d’exposition fondé en 1973, qui occupait autrefois une superficie de 914 mètres carrés, dispose maintenant de 5 fois plus d'espace. L’architecture de la galerie a été entièrement repensée :

L’espace d’exposition pour les œuvres est plus grand et complètement transformé.

La galerie d’art est désormais installée à l’étage.

L’espace extérieur est plus grand pour permettre d'accueillir des événements.

Le plancher est refait avec du bois récupéré du fond de rivière des Outaouais.

Les éléments architecturaux de l’édifice d’origine - l’ancien hôtel de ville d’Ottawa - sont maintenant exposés.

La superficie de la Galerie SAW d'Ottawa est passée de 914 à plus de 4 500 mètres carrés après les travaux de réaménagement qui se sont terminés en 2019. Photo : Radio-Canada

Les nouveaux 4500 mètres carrés de la Galerie SAW abritent également un centre de recherche et de production visant à faciliter la collaboration entre les Autochtones et les non autochtones (le Labo nordique) et le Club SAW, un lieu doté d’équipement technologique dédié aux spectacles intérieurs ou extérieurs.

Affirmation identitaire pour la réouverture

Si la disposition des lieux a changé à la Galerie SAW, sa mission, elle, demeure la même : exposer de l’art qui est socialement et politiquement engagé , soutient le commissaire Jason St-Laurent, responsable de l’exposition inaugurale Sex Life. L’homoérotisme dans le dessin.

On voulait envoyer un signal à la communauté qu’on n’est pas devenu institutionnel, qu’on veut quand même pousser les limites avec nos expositions. Jason St-Laurent, commissaire de l’exposition Sex Life. L’homoérotisme dans le dessin.

L’installation expose le point de vue de neuf artistes internationaux sur la vie sexuelle de la communauté LGBTQ2+ à travers des œuvres visuellement explicites.

Selon M. St-Laurent, il ne fallait pas s’attendre à moins de la part de la galerie qui a présenté l’exposition « fécale » Scatalogue : 30 ans de merde en art contemporain (2003). Il rappelle que l’un des objectifs de l’art est de déranger et que le public se rend de façon consentante dans les lieux de diffusion pour vivre ce genre expérience.

Ottawa, ce n’est pas si plate que ça et les gens embarquent quand c’est provocateur , affirme le commissaire de l’exposition, en concluant que la scène ottavienne en arts visuels n’a rien à envier à Toronto ou Montréal.

POUR Y ALLER Sex Life. L’homoérotisme dans le dessin Galerie SAW d'Ottawa, 67 rue Nicholas Jusqu’au 28 septembre 2019

Avec la collaboration de Kevin Sweet