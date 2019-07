Des municipalités réclament plus de financement pour leurs projets d'infrastructures

Par le biais de l’imposition de la taxe sur l’essence, le gouvernement fédéral verse deux montants annuellement aux municipalités canadiennes afin de soutenir leurs projets d’infrastructures locales.

Le Fonds de la taxe sur l'essence fédérale est permanent depuis 2011.

En 2019, le fonds a permis de verser 2,2 milliards de dollars aux municipalités.

Ce sont quelque 3600 collectivités canadiennes qui se partagent cette somme. Ces montants leur permettent notamment de financer des projets tels l’amélioration ou la construction de routes et de ponts, des systèmes des eaux usées, des déchets solides et des systèmes énergétiques.

Pour le maire d'Edmundston, cette source de financement est essentielle pour sa communauté.

Ce sont des ententes qui ont été renouvelées sur cinq ans, donc a à peu près un million de dollars qui rentraient par année.

Ces millions reçus grâce à la taxe sur l’essence ont permis de financer la réfection de routes, telle celle de la rue Victoria, souligne-t-il.

On l’avait réservé pendant si je ne m'abuse quatre ans. Ce sont donc environ quatre millions de dollars qui ont servi aux systèmes des eaux et des égouts de la rue Victoria.

Le maire d'Edmundston, Cyrille Simard. Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

Cette année, le fédéral a annoncé qu’il doublerait les transferts aux municipalités l’année prochaine.

À quelques mois des prochaines élections, la Fédération canadienne des municipalités réclame une plus grande part du gâteau et souhaite que cette initiative devienne permanente.

La Fédération défend qu’une modernisation du partenariat entre le fédéral et les municipalités s’impose pour le bien des communautés.

Doubler les transferts permettrait aussi aux municipalités d'être moins dépendantes du financement provincial pour certains projets, affirme le maire d’Edmundston, Cyrille Simard.

Dans le cas du Nouveau-Brunswick par exemple, notre gouvernement a décidé cette année qu'il y avait des programmes d'infrastructures sur lesquels on ne pouvait pas puiser. On laisse de l'argent sur la table à l'échelle fédérale, puis on ne peut pas travailler sur des projets qui sont financés conjointement par le fédéral et le provincial , explique-t-il.

Cyrille Simard se dit confiant qu'Ottawa ira de l'avant avec l'augmentation des transferts.

Outre le financement de projets d’infrastructures, les municipalités ont aussi la possibilité de regrouper ces fonds ou encore de les mettre en banque pour effectuer des investissements stratégiques.

D'après le reportage de Bernard Lebel.