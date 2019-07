Alexander Neef quitte l’Opéra de Toronto pour diriger celui de Paris

Ce quadragénaire discret succédera à partir de 2021 à Stéphane Lissner, en poste depuis juillet 2014.

Né en Allemagne en 1974, Alexander Neef, dont le mentor a été Gérard Mortier, l'ancien directeur de l'Opéra de Paris, a connu un parcours fulgurant qui l'a souvent fait pressentir pour les plus grandes maisons, dont le Metropolitan Opera à New York.

En juin 2008, sans expérience de direction d'une grande maison d'opéra, il a succédé au très respecté Richard Bradshaw, mort soudainement en 2007, à la tête de la Compagnie canadienne d'opéra ( COCCanadian Opera Company ) à Toronto.

Il a relevé le pari avec efficacité et, dix ans plus tard, a été salué pour avoir fait de cette formation l'une des plus remarquées d'Amérique du Nord.

Un parcours impressionnant

Principale maison d'opéra du Canada, la COCCanadian Opera Company s'est hissée sous sa houlette au même niveau que les Big Five américaines : New York, Chicago, San Francisco, Los Angeles et Washington, selon plusieurs experts.

Grâce à Alexander Neef, la COCCanadian Opera Company sort aujourd'hui du lot en Amérique du Nord, une compagnie de taille moyenne qui boxe dans plusieurs catégories supérieures tout en respectant les budgets de sa catégorie , relevait l'an dernier le Globe and Mail.

Parmi ses réussites, il a contribué à rajeunir le public de l'opéra canadien par une politique de billets à prix réduit pour les personnes aux études.

Sous sa direction, l'opéra de Toronto a attiré des vedettes internationales du lyrique, comme les sopranos Sondra Radvanovsky et Christine Goerke.

Il a également redonné de la visibilité à l'opéra canadien, n'hésitant pas à programmer chaque année une création, parfois en première mondiale.