Une boule de feu observée dans le ciel du sud de l'Ontario

Le phénomène a été observé à 4 h 44 du matin par un système de 10 caméras All-Sky observant constamment le ciel que possède le département de physique et d'astronomie de l'université. Des caméras situées à Montréal ont aussi enregistré le passage de cette boule de feu.

Nous pensons que les météorites ont atteint le sol parce que la boule de feu est tombée très bas dans l'atmosphère, juste à l'ouest de Bancroft, et a considérablement ralenti , explique Peter Brown, professeur et chercheur, spécialisé dans les météores et les comètes.

Les résultats préliminaires indiquent que la boule de feu est apparue pour la première fois juste au sud d'Oshawa, au-dessus du lac Ontario, à une altitude de 93 kilomètres.

Elle a traversé Clarington et elle est passée juste à l'ouest de Peterborough avant de disparaître à l'ouest de Bancroft.

Elle est devenue invisible ou sombre, elle se déplaçait lentement et, à ce stade, et nous pensons que certaines roches ont atterri sur le sol , poursuit le professeur Brown, se basant notamment sur les premières analyses des enregistrements vidéo faites par Steven Ehlert membre du Meteoroid Environment Office (bureau des météoroïdes) de la NASA.

Selon le professeur, ce n'est pas un phénomène si fréquent dans la région : Un objet de cette taille atteint la Terre deux ou trois fois par jour, mais dans le sud de l'Ontario et dans le sud du Québec, on ne voit ce phénomène qu'une fois par année, environ.

Cette roche venant de l'espace est une ouverture sur la façon dont notre système solaire s'est formé et comme beaucoup de caméras l'ont vue, on peut savoir d'où elle provient exactement. Si nous pouvons retrouver les météorites au sol, nous comprendrons la structure de la roche et on pourra aussi en savoir davantage sur sa provenance , détaille M. Brown.

Le météoroïde, c'est-à-dire un petit corps du système solaire provenant de la désagrégation (généralement partielle) d'un astéroïde, avait à peu près la taille d'un petit ballon de plage soit environ 30 cm de diamètre. Il s'est probablement fragmenté, alors qu'il atteignait le sol, en météorites dont la taille pourrait varier entre une dizaine et une centaine de grammes.

Le professeur Brown recommande aux résidents qui trouveraient des fragments de météorites de les apporter au Musée royal de l'Ontario, à Toronto, pour qu'elles soient étudiées.

On peut reconnaître les météorites parce qu'elles sont plus noires que les autres roches, mais aussi plus denses. On peut généralement les attirer avec un aimant en raison de leur teneur en métal. Il est recommandé de ne pas trop les manipuler, pour qu'elles puissent être étudiées.

Au Canada, les météorites appartiennent au propriétaire des terres sur lesquelles elles ont été trouvées.