Gazoduq : la Coalition anti-pipeline veut mobiliser chasseurs et pêcheurs

La coalition a ciblé les propriétaires situées à moins de deux kilomètres du projet de pipeline.

La membre de la coalition Adeline Laquerre affirme que plusieurs ne sont d'ailleurs pas été assez informés pour prendre position.

On espère susciter des questionnements des gens, on espère aussi peut-être que ces gens-là, en étant informés, vont être plus habiletés à prendre position, se mobiliser ou simplement se tenir informés de ce qui se passe , plaide-t-elle.

L'Association chasse et pêche veut en savoir davantage

L'Association chasse et pêche de Rouyn-Noranda confirme que plusieurs de ses membres seront touchés par le tracé présenté par l'entreprise. Pour le président Pierre Auger, ses membres n'ont pas toutes les informations nécessaires pour prendre position dans ce dossier, notamment en ce qui a trait aux compensations ou aux relocalisations possibles.

Présentement ce qu'on semble comprendre c'est qu'il y a des choses qui sont invoquées. Ça touche autant les abris sommaires ainsi que des propriétaires fonciers, des gens qui habitent là , fait-il valoir. Présentement, ils n'ont pas assez d'informations pour se faire une décision éclairée, un avis là-dessus parce qu'on a plus de craintes qui se créent qu'autre chose. Probablement avec raison. Quand on n'est pas informés au complet on ne peut pas se décider et on anticipe des choses. Une fois que les choses seront claires peut-être les gens vont décider de ce qu'il en est. Et encore là c'est toujours un projet.

Rappelons que l'entreprise Gazoduq compte construire un pipeline de 780 kilomètres qui traverserait l'Abitibi pour se rendre au Saguenay.

Celui-ci éviterait les grandes villes de l'Abitibi pour passer sur les territoires de plus petites municipalités.