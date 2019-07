Des infirmières s’opposent au projet d’usine de méthanol et d’urée à Bécancour

Deux infirmières s’inquiètent de la possible construction d’une usine de méthanol et d’urée à Bécancour. Dans une lettre ouverte, elles expliquent les raisons pour lesquelles elles s’opposent au projet estimé à 1,3 milliard de dollars.

À titre d’infirmières, nous estimons qu’il est de notre devoir de mettre la population en garde face à ce projet , mentionnent Véronique Houle et Marie-Claude Drainville qui font partie d’Alternatives Bécancour, une coalition de groupes citoyens et d’individus qui s’opposent à ProjetBécancour.ag.

L’Association québécoise des infirmières et infirmiers (AQII) appuie leur démarche.

Les infirmières sont préoccupées par le fait que l’usine rejetterait 630 000 tonnes de de gaz à effet de serre (GES) annuellement, ce qui la classerait parmi les industries les plus polluantes de la province, sans compter qu’elle consommerait à elle seule plus de 20 % du gaz naturel importé au Québec .

Elles déplorent que cette usine causerait de la pollution atmosphérique et contribuerait au réchauffement climatique. Elles soulignent que ces deux situations peuvent entraîner des maladies. Qui dit malade dit hôpital et qui dit hôpital dit augmentation des coûts de santé. Or, notre système de santé est déjà en mode survie , écrivent-elles.

Véronique Houle et Marie-Claude Drainville s’inquiètent aussi du risque de déversement.

La contamination possible de l’air, des sols et du fleuve Saint-Laurent en cas de déversement accidentel par l’usine de produits chimiques tels le méthanol et l’ammoniac, serait catastrophique tant pour les écosystèmes que pour l’approvisionnement en eau potable , écrivent-elles dans leur lettre ouverte.

Elles terminent leur lettre ouverte en demandant au gouvernement de s’opposer à l’implantation de l’usine.

Une poignée d'urée, qui sert à produire de l'engrais pour la culture de céréales et de maïs, notamment. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Attendre les résultats du BAPE

Le député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel, qui appuie le projet, rappelle qu'il faut d'abord attendre les résultats du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE).

Donald Martel souligne les avantages d’avoir une usine d’urée pour fournir les agriculteurs d’ici.

L ’urée qu’on utilise provient principalement de la Russie et est faite à partir du charbon, donc en produisant à Bécancour, on évite le transport qui est quand même une source importante d’émissions de GES et on va le produire à partir de gaz naturel ce qui diminue encore l’empreinte , dit-il.

L’étude du BAPE devrait commencer à l’automne.