Saguenay recherche un gestionnaire pour le trou de boue

Le dossier a été retiré à l’ancien promoteur Dany St-Pierre l'automne dernier parce qu'il n'avait pas payé les redevances prévues à la Ville.

La Ville cherche une personne ou un organisme capable d’assurer la gestion du trou de boue, un lieu de rassemblement où les amateurs de sensations fortes se déplacent en véhicules tout-terrain (VTT) dans l'eau et la vase.

Le trou de boue est demeuré sans surveillance pendant des années, sous la seule responsabilité des amateurs eux-mêmes. Saguenay en avait confié la gestion à Dany St-Pierre en 2017. Il souhaitait en faire l'attrait principal de son circuit de sports motorisés.

La Ville lui a toutefois retiré la gestion du site à la fin de 2018 parce qu'il n'avait pas payé les frais de location, qui s'élevaient à un peu plus de 3000 $. La conseillère municipale responsable du secteur Shipshaw, Julie Dufour, explique qu’il n’est pas question de changer quoi que ce soit en ce qui concerne la vocation des lieux.

Ce sont les mêmes exigences, donc des assurances responsabilité civile qui sont demandées. Le prix aussi de la location du terrain, qui est régi par la Loi donc un peu plus de 2000 $ pour les mètres carrés qui vont être utilisés , dit la conseillère.

Les activités de motocross et d'aéromodélisme continueront donc de se dérouler à proximité du trou de boue. La Ville évalue toujours la possibilité d’y implanter un parc commémoratif en mémoire du défunt village, englouti par un glissement de terrain en 1971.

On a des gens sur le terrain à l’heure actuelle qui font de l’expertise, on a un mandat à l’UQAC, on est en train de filmer aussi les souvenirs des gens, mais tout ça est du travail de longue haleine.

Julie Dufour, conseillère municipale