Les meilleurs quilleurs du Québec croisent le fer à Rouyn-Noranda

Plus de 160 joueurs en provenance de 10 régions participent à la compétition qui débute ce mercredi en fin de journée au Salon de quilles Méga.

L'entraîneur de quilles Yannick Lefebvre affirme que la région a de bons joueurs qui lui permettent de se maintenir en haut du classement provincial.

Ça donne des points aux régions et il y a des médailles pour les champions régionaux. On n'est pas loin du top 10, on n'est pas loin même du top 5 , indique-t-il. Il y a de très très bons joueurs de quilles âgés de 6 à 21 ans qui vont jouer d'ici jusqu'à la fin de semaine.

La compétition prend fin dimanche.