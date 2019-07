L'hôtel de ville de Tecumseh présente-t-il un danger pour la santé des employés?

Le test de qualité de l'air a été effectué par la compagnie Indoor Environmental Specialists (IES) au début de juin. Six échantillons ont été prélevés, avec des petites quantités de spores détectées à deux endroits.

À un endroit, on a dénombré 189 spores (basidiospores) par mètre cube de moisissure. Au deuxième endroit , il y avait en 284 par mètre cube.

Les deux emplacements étaient des zones de bureaux généraux sans portes individuelles.

Un grand volume à l'extérieur

Des prélèvements effectués à l'extérieur de l'hôtel de ville indiquaient une concentration de 9568 spores par mètre cube.

Un article paru dans une revue Exposition and Health Effects of Fungi on Humans indique que les champignons extérieurs courants, comme ceux qui sont présents à l'hôtel de ville de Tecumseh, se trouvent souvent à l'intérieur.

Ils entrent par des portes et des fenêtres ouvertes et peuvent être transportés à l'intérieur , dit le rapport, notant que ces types de spores ont tendance à atteindre leur maximum avant l'aube et dans des situations de forte humidité.

Des plafonds endommagés par l'eau

Il y avait des carreaux du plafond qui montraient un peu d'humidité, mais c'était à cause de fuites qui avaient été réparées , a déclaré le directeur des installations de l’hôtel de ville de Tecumseh, Ray Hammond.

Les tests ont prouvé qu'il n'y avait aucun problème de qualité de l'air. Tout était dans les limites des niveaux acceptés pour les bureaux , a-t-il dit.

Il n'y a pas de normes gouvernementales sur les concentrations acceptables de spores.

Le Corps des ingénieurs de l'armée américaine considère qu'un nombre inférieur à 1000 spores par mètre cube est acceptable.

Le rapport de l' IESIndoor Environmental Specialists Inc indique que les essais pourraient avoir été compromis en raison des travaux de construction en cours à l'hôtel de ville. Un rapport au conseil municipal de Tecumseh a également noté que les échantillons n'étaient prélevés que pendant cinq minutes, au lieu des dix minutes habituelles.

Selon l’hygiéniste principal chez l' IESIndoor Environmental Specialists Inc , Chris Croft la construction rend difficile l'obtention d'une mesure précise.

IESIndoor Environmental Specialists Inc n'a pas exigé que la ville fasse quoi que ce soit en raison des niveaux de spores, mais le comité de santé et de sécurité de Tecumseh a décidé que le système de ventilation devrait être inspecté tous les six mois et qu'il faudrait examiner de plus près les deux endroits où des moisissures ont été découvertes.

Avec les informations de CBC