Andrew Scheer s'engage à soutenir les agriculteurs

Lors d’une mêlée de presse tenue à l’Expo agricole de Chicoutimi mercredi, il a décoché une flèche à l’endroit des libéraux à ce sujet. Le gouvernement Trudeau a promis des mesures de soutien de 3,9 milliards de dollars, mais Andrew Scheer croit que les détails du plan d’aide tardent à venir.

C’est clair que le gouvernement actuel ne respecte pas la contribution des agriculteurs au Canada. Nous attendons toujours les détails du programme de compensation. L’ancien gouvernement conservateur a annoncé un programme immédiatement après les nouveaux accords de libre-échange, mais avec ce gouvernement, il reste encore beaucoup d’incertitude , affirme Andrew Scheer, qui croit que son parti est le mieux placé pour soutenir les producteurs et les entreprises agricoles.

Le porte-parole de l'opposition officielle devait rencontrer le président régional de l’ UPAUnion des producteurs agricoles , Mario Théberge, en après-midi.

On veut avoir un signal clair que l’agriculture est importante pour notre gouvernement. Ce n’est pas le signal qu’on a du gouvernement libéral actuel. Il s’est engagé à nous défendre. Nous défendre, ce n’est pas assez. Respecter ce qui est sur la table par les libéraux et le mettre en application s’il est élu, c’est de ça qu’on a besoin. On veut un engagement ferme. Mario Théberge, président régional de l'UPA

En ce qui a trait au remplacement des CF-18, devenus désuets, le chef des Bleus assure que son parti, s'il est porté au pouvoir, lancerait un processus transparent et ouvert. Il estime que les militaires canadiens « méritent mieux que des aéronefs usagés vieux de 40 ans ».

Guide alimentaire

Flanqué du député sortant de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, et des candidats conservateurs dans Jonquière et Lac-Saint-Jean, Philippe Gagnon et Jocelyn Fradette, Andrew Scheer a aussi rappelé que son parti demande la révision du nouveau Guide alimentaire canadien.

Je veux que toutes les informations soient incluses. Au moment où le guide a été déposé, il y avait beaucoup d’inquiétudes de la part des producteurs et de scientifiques , a-t-il relevé.

Aide aux médias

Questionné au sujet du programme d’aide aux médias annoncé par les libéraux, Andrew Scheer s’est montré très critique.

Nous favorisons le changement des règles pour que les gens qui créent le contenu puissent en profiter. On a de grands sites web comme Google et Facebook où les gens achètent de la publicité. Mais les gens qui créent le contenu ne peuvent pas profiter des transactions numériques. On va avoir d’autres choses à dire pendant la compagne, mais en principe, on doit assurer que les médias, au Canada, sont toujours libres et indépendants du gouvernement. Andrew Scheer, chef du Parti conservateur du Canada

Élections

Enfin, Andrew Scheer a bon espoir de voir Richard Martel réélu dans Chicoutimi-Le Fjord et croit que ses deux autres candidats, Jocelyn Fradette et Philippe Gagnon, se démarqueront également du lot.

Le chef conservateur, Andrew Scheer, était flanqué de ses candidats en région, Philippe Gagnon, Richard Martel et Jocelyn Fradette. Photo : Radio-Canada

Nous avons vu avec l’élection de Richard Martel qu’on peut gagner des sièges partout dans cette région. Richard a gagné le siège pour le Parti conservateur pour la première fois depuis 1993 et nous avons d’autres candidats extraordinaires avec des bilans très impressionnants , avance Andrew Scheer.

Le chef conservateur participera au traditionnel souper dans les rues de la Traversée internationale du lac Saint-Jean ce soir à Roberval.