Le premier ministre des T.N.-O. veut plus de ports maritimes dans l’Arctique

Les changements climatiques ont fait mal à l’économie du Nord à un point inimaginable pour les Canadiens du Sud, selon Bob McLeod. Mais celui-ci veut tout de même assurer que son territoire pourra bénéficier de la hausse du trafic maritime dans l’Arctique alors que la banquise se retire.

« Il est de plus en plus difficile de réapprovisionner nos communautés », a déclaré le premier ministre lors d’une entrevue à Saskatoon, où il s'est exprimé lors du Sommet annuel de la région économique du nord-ouest du Pacifique.

« Nous dépendons beaucoup des routes de glace et leur durée de vie est de plus en plus courte », explique M. McLeod en ajoutant que du carburant a dû être acheminé par avion dans trois communautés l’an dernier.

Pendant ce temps, le premier ministre dit voir des opportunités liées au changement climatique. La mer de Beaufort est libre de glace pendant de plus en plus longtemps chaque année.

Il est maintenant très opportun de procéder à des investissements et à une planification stratégiques. Bob McLeod, premier ministre des Territoires du Nord-Ouest

Le premier ministre aimerait que le gouvernement fédéral prenne une position plus forte pour assurer la souveraineté dans l'Arctique, alors que la Chine, la Russie et d'autres acteurs internationaux cherchent à revendiquer leurs droits sur les routes de navigation du Nord.

Dans son dernier rapport climatique mensuel, l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA) a conclu que l’étendue des glaces de mer dans l’Arctique durant le mois d’avril était environ 8 % inférieure à la moyenne de la période 1981-2010. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Selon lui, le Canada devrait accroître sa présence militaire dans l'Arctique, adopter une politique d'immigration qui attirera plus de nouveaux arrivants dans la région et investir davantage dans des installations de recherche.

Le premier ministre croit qu’au moins trois ports dans le territoire et davantage de brise-glaces seraient nécessaires pour soutenir le nouveau trafic maritime.

Il souhaite également que les autres régions assument leur juste part des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Selon lui, son territoire, et son maigre taux d’émissions, souffre des changements climatiques de manière disproportionnée.

« Nous ne sommes pas le problème. Le sud du Canada est le problème, dit-il. Les Canadiens du Sud ne voient pas les effets des changements climatiques tous les jours. »